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В Усть-Каменогорске при тушении пожара в квартире обнаружено тело мужчины12.01.2017
Происшествия  12:51

Усть-Каменогорск. 12 января. Kazakhstan Today - При тушении пожара в квартире одной из многоэтажек Усть-Каменогорска обнаружено тело мужчины, сообщается на сайте ДЧС Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, 11 января, около 19.29, в квартире на 4-м этаже по улице Алматинской произошел пожар. Соседи сразу же вызвали пожарных, которые в считанные минуты прибыли на место происшествия. Огонь был настолько сильным, что распространился на балкон квартиры 5-го этажа. Огнеборцы оперативно подали стволы на тушение пламени. При проведении разведки в объятом пламенем жилом помещении звено газодымозащитников обнаружило тело мужчины 1963 года рождения, передает Kazakhstan Today.


Из дома были эвакуированы 16 жителей. Спустя час пожар был устранен. Площадь пожара составила 37 квадратных метров. По версии пожарных, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В ликвидации пожара было задействовано 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
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В Усть-Каменогорске при тушении пожара в квартире обнаружено тело мужчины
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