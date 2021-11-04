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В ВКО водитель автобуса насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

03.11.2021, 14:13 33076
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 НОЯБРЯ - В городе Алтае 50-летний водитель ПАЗа на пешеходном переходе насмерть сбил девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

2 ноября текущего года, в 19.33, 50-летний водитель автомашины марки ПАЗ, следуя по улице Горького, возле одного из магазинов города Алтая, не убедившись в безопасности движения, на установленном пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

 
По данному факту в отделе полиции района Алтай начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время водитель указанной автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.
 
 

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В Алматы автобус закидали камнями

03.11.2021, 19:39 30457
Фото: соцсети
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Фотографии автобуса, пострадавшего от рук вандалов, опубликованы в группе "Общественный транспорт Алматы" в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам очевидцев, инцидент произошел в микрорайоне Саялы. Злоумышленники разбили стекла и скрылись в ночи.
 
Под публикацией местные жители отметили, что это не первый случай в этом микрорайоне.
 

По данному факту заявления в полицию никто не обращался, управлением полиции Алатауского района по данному факту проводится проверка, виновные лица понесут наказание", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы. 

 

В Алматинской области в результате ДТП погибли пять человек

03.11.2021, 18:36 34291
ТАЛДЫКОРГАН. 3 НОЯБРЯ - В Алматинской области в результате ДТП погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соцсетях пользователи опубликовали видео с места происшествия. Сообщается, что вблизи Чунджи произошла авария с возгоранием авто. 
 
Как сообщили в департаменте полиции региона, ДТП произошло сегодня утром на 3-м километре автодороги Шонжы - Аксу - Узынтам в Уйгурском районе.
 

По предварительным данным произошло лобовое столкновение автомашин марки "Audi" и "Nissan". В результате аварии произошло возгорание обеих машин, оба водителя и один пассажир автомашины "Nissan" скончались на месте ДТП. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу поселка Шонжы, где от полученных травм двое из них скончались, а пятилетняя пассажирка находится в реанимации", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится досудебное расследование.

 

В Алматы произошел крупный пожар

03.11.2021, 14:16 50113
В Алматы произошел крупный пожар
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в городском ДЧС, пожар произошел в двухэтажном заброшенном каркасно-камышитовом доме по улице Радостовца. Угроза распространения огня отсутствовала.
 
Видео пожара появилось в социальных сетях.

 
Пожар был локализован в 00.04, ликвидирован в 00.31. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

 
 

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