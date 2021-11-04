В ВКО водитель автобуса насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 НОЯБРЯ - В городе Алтае 50-летний водитель ПАЗа на пешеходном переходе насмерть сбил девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 ноября текущего года, в 19.33, 50-летний водитель автомашины марки ПАЗ, следуя по улице Горького, возле одного из магазинов города Алтая, не убедившись в безопасности движения, на установленном пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
По данному факту в отделе полиции района Алтай начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время водитель указанной автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе подростка на пешеходном переходе сбил автомобиль.