В Западном Казахстане 9-летний ребенок попал в реанимацию после удара током

Уральск. 30 августа. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области 9-летний ребенок попал в реанимацию после удара током от трансформаторной будки, передает Kazakhstan Today.

Несчастный случай произошел в поселке Чапаево Акжайыкского района. Мама Назара Сандугаш Аугалиева рассказала, что вечером 29 августа она вернулась домой и к ней подошел Назар с другом. На вопрос, что случилось, мальчик ответил, что упал, пишет "Мой город"

Мой папа сразу сказал, что это не ушибы, а ожог. Мы его сразу же повезли в местную больницу. Там нам оказали первую помощь и в 10-11 часов вечера госпитализировали в Уральск. Сейчас сын лежит в реанимации в детской больнице. К нему никого не пускают", - рассказала Сандугаш.

Как выяснилось, Назар получил удар током в трансформаторной будке, которая располагается недалеко от места, где играли дети.

Эта будка находится в 500 метрах от дома. Там парк. Будка не огорожена, более того, там даже дверь открыта. Любой ребенок туда может зайти. Сейчас Назар в тяжелом состоянии. У него повреждена левая сторона. Почему эту трансформаторную будку не огородили и почему там дверь открыта, там даже лестница есть на второй этаж. То есть любой ребенок может туда зайти", - говорит Сандугаш.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что 29 августа из Чапаево был доставлен ребенок 2010 года рождения с диагнозом "поражение электрическим током". В данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов пояснил, что трансформаторная будка находится на 2-м этаже строения.

Такое у нас в поселке произошло впервые. Это строение, на втором этаже которого находится трансформатор, располагается за забором Казпочты. С утра мы разбираемся, по какой причине туда имеется свободный доступ. Выявляем виновных, они будут наказаны. Скорее всего, мы уберем лестницу на второй этаж", - заявил Калияр Айтмухамбетов.

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