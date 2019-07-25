12-летний житель столицы идет на поправку после сильнейшего удара током

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - В столице ребенок выжил после удара током в 27 тыс. вольт - два месяца назад 12-летний Кирилл Михайлов играл возле железнодорожного моста, забрался наверх и получил сильнейшие ожоги вольтовой дугой. Полицейские завели уголовное дело. Впереди у мальчика - долгая реабилитация, передает Kazakhstan Today.

Cегодня мальчик улыбается и играет с младшими сестрами. В тот роковой майский день он играл с другими детьми возле железнодорожного моста. Но как поднялся наверх и получил удар, Кирилл не помнит, сообщил Первый канал "Евразия"

Я только помню, как у бабушки кушать хотел папе приготовить, дальше я не помню. Некоторые места помню, как мы возле перил шли, возле речки к папе - и все", - говорит пострадавший ребенок.

Когда машина скорой помощи приехала на место происшествия, от одежды на ребенке остались только лохмотья. 50% тела мальчика обгорело. Четыре дня в коме и 12 - в реанимации. Врачи сделали операцию Кириллу и пересадили кожу. На момент выписки из больницы он весил всего 24 килограмма.

Он местами помнит, местами не помнит. Проходит пять-шесть дней, и он не помнит, что было четыре дня назад, что было позавчера. Это - чудо!" - говорит мама Кирилла Кристина Цветикова.

Врачи говорят, после таких травм выживают редко. Чтобы "собрать себя заново" и вернуть жизнь в прежнее русло, Кириллу понадобятся время и терпение.

Дальше требуется длительная реабилитация и амбулаторное лечение. Его ожидает второй этап восстановления пластины, у него же черепно-мозговая травма - проведена операция хирургами", - прокомментировал заведующий ожоговым отделением городской детской больницы №2 Бахытхан Сагидолда.

А еще нужны деньги. По словам матери мальчика, Кристины Цветиковой, после случившегося ни моральной, ни тем более финансовой поддержки многодетной семье никто не оказал, а следствие, по словам женщины, идет подозрительно долго.

Нам помогают близкие, друзья, родственники, знакомые. Виновные должны понести наказание в любом случае, потому что это доступное место - это раз. Во-вторых, нет никаких ограждений; в-третьих, это легкодоступно для любого возраста ребенка", - говорит женщина.

По данным телеканала, полицейские завели уголовное дело за "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Максимальное наказание по этой статье - два года лишения свободы.

В национальной железнодорожной компании говорят, что на участке Нур-Султан - Сороковая еще до происшествия установили металлические листы с предупреждающими об опасности знаками. А уже после ЧП срезали участок лестницы на высоту до 1,5 метра. Но даже беглого осмотра территории достаточно для того, чтобы понять: при желании и сегодня сюда смогут забраться и дети, и взрослые.

В 2019 году запланирована разработка проектно-сметной документации с последующим производством строительно-монтажных работ в 2020-2021 годах по ограждению путей станции Нур-Султан и участка Нур-Султан - Сороковая от несанкционированного выхода на них людей", - отметили в пресс-службе АО "Казакстан темир жолы".

По словам Кристины Цветиковой, на сегодняшний день этот мост остается потенциальным убийцей. Это излюбленное место игр здешней детворы, говорит женщина, сегодня никем не охраняется. Более того, случай с Кириллом не единичный. Весной на этом же участке пострадал 18-летний Оралбек Унбаев. Как выяснилось позднее, юноша остался жив и с различными травмами поступил в больницу.





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