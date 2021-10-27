УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - В Западном Казахстане свидетель ДТП, рискуя жизнью, спас людей из горящей машины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 24 октября . На трассе Уральск - Атырау в 10 километрах от села Аксуат Акжайыкского района столкнулись "Лада Веста" и "Лада Приора". Обе машины загорелись. В "Приоре" погибли два человека, водителя и пассажира "Весты" удалось спасти. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Как выяснилось, вслед за "Ладой" в сторону Атырау ехал 39-летний Нурхат Жубатов. Об этом рассказал его сосед Асхат, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Нурхат стал очевидцем аварии и спас людей. Сам он никогда не станет хвастаться этим поступком. Но я считаю, что это героизм и люди должны знать об этом случае", - пояснил Асхат.

Нурхат рассказал о произошедшем.

Я выехал из Уральска в Атырау на работу. Недалеко от поселка Аксуат мне моргнула "Лада Веста", которая ехала позади меня. Я остановился, подумал, что габариты не горят, проверил, все было нормально. "Веста" уже пропала из виду. Проехав Аксуат, я издалека увидел, что горят машины. Подъехал к месту, сразу вытащил огнетушитель и стал тушить "Весту". "Приора" уже полыхала. Огонь утих, я пытался открыть дверь со стороны водителя, но не смог, подошел с пассажирской стороны. Там сидела женщина. И водитель, и пассажир были тяжело ранены и зажаты между креслом и панелью. Через какое-то время мне удалось открыть пассажирскую дверь, вытащил пострадавшую и отнес ее за машину. Водитель был пристегнут, я отстегнул ремень и через пассажирскую сторону вытащил его. Ноги у них были сломаны, старался не навредить. Отнес и его подальше от машины, потому что автомобиль загорелся с новой силой. Вернулся, осмотрел заднее сиденье, боялся, вдруг там ребенок остался, которого спереди не заметил. Слава богу, там никого не было", - рассказывает Нурхат.

По его словам, водитель смог самостоятельно перекатиться подальше от пылающего автомобиля, а женщину он поднял и отнес на безопасное расстояние. Затем вызвал медиков и полицию.

В это время подъехали другие водители, но помочь тем, кто был в "Приоре", мы уже не смогли - машина горела слишком сильно. Никаких криков или других звуков я не слышал", - говорит Нурхат.

На вопрос, не боялся ли он за свою жизнь, мужчина ответил, что на тот момент даже не задумывался об этом.

На тот момент даже не думал об этом. Видел, что люди ранены, находятся в опасности, и им нужно помочь", - говорит Нурхат.

Стоит отметить, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". В полиции сообщили, в обеих машинах было установлено газовое оборудование.