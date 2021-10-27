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В Западном Казахстане свидетель ДТП, рискуя жизнью, спас людей из горящей машины

26.10.2021, 09:24 29323
УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - В Западном Казахстане свидетель ДТП, рискуя жизнью, спас людей из горящей машины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 24 октября. На трассе Уральск - Атырау в 10 километрах от села Аксуат Акжайыкского района столкнулись "Лада Веста" и "Лада Приора". Обе машины загорелись. В "Приоре" погибли два человека, водителя и пассажира "Весты" удалось спасти. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.
 
Как выяснилось, вслед за "Ладой" в сторону Атырау ехал 39-летний Нурхат Жубатов. Об этом рассказал его сосед Асхат, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Нурхат стал очевидцем аварии и спас людей. Сам он никогда не станет хвастаться этим поступком. Но я считаю, что это героизм и люди должны знать об этом случае", - пояснил Асхат.

 
Нурхат рассказал о произошедшем.
 

Я выехал из Уральска в Атырау на работу. Недалеко от поселка Аксуат мне моргнула "Лада Веста", которая ехала позади меня. Я остановился, подумал, что габариты не горят, проверил, все было нормально. "Веста" уже пропала из виду. Проехав Аксуат, я издалека увидел, что горят машины. Подъехал к месту, сразу вытащил огнетушитель и стал тушить "Весту". "Приора" уже полыхала. Огонь утих, я пытался открыть дверь со стороны водителя, но не смог, подошел с пассажирской стороны. Там сидела женщина. И водитель, и пассажир были тяжело ранены и зажаты между креслом и панелью. Через какое-то время мне удалось открыть пассажирскую дверь, вытащил пострадавшую и отнес ее за машину. Водитель был пристегнут, я отстегнул ремень и через пассажирскую сторону вытащил его. Ноги у них были сломаны, старался не навредить. Отнес и его подальше от машины, потому что автомобиль загорелся с новой силой. Вернулся, осмотрел заднее сиденье, боялся, вдруг там ребенок остался, которого спереди не заметил. Слава богу, там никого не было", - рассказывает Нурхат.

 
По его словам, водитель смог самостоятельно перекатиться подальше от пылающего автомобиля, а женщину он поднял и отнес на безопасное расстояние. Затем вызвал медиков и полицию.
 

В это время подъехали другие водители, но помочь тем, кто был в "Приоре", мы уже не смогли - машина горела слишком сильно. Никаких криков или других звуков я не слышал", - говорит Нурхат.

 
На вопрос, не боялся ли он за свою жизнь, мужчина ответил, что на тот момент даже не задумывался об этом.
 

На тот момент даже не думал об этом. Видел, что люди ранены, находятся в опасности, и им нужно помочь", - говорит Нурхат.

 
Стоит отметить, что по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". В полиции сообщили, в обеих машинах было установлено газовое оборудование.
 

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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 4024
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев

26.10.2021, 20:35 57214
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - Кабиден и Бакытбек Елубаевы 53 и 36 лет пропали еще 5 октября. Они ушли в неизвестном направлении с отгонной точки крестьянского хозяйства "Хаким" в селе Акжол. Телефонов у них с собой не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело старшего брата, Кабидена, нашли вечером 25 октября в степи, в 20 километрах от отгонной точки. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Позже полицейские сообщили о том, что обнаружили тело Бакытбека Елубаева, сообщает Павлодар-онлайн.
 

26 октября, в 16.20, в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружено тело второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 68581
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

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