В ЗКО 13 населенных пунктов остались без электричества

Уральск. 3 февраля. Kazakhstan Today - Из-за ухудшения погодных условий на электровоздушных линиях образовалась наледь и произошло отключение электроэнергии в четырех районах - в Жангалинском, Таскалинском, Теректинском и в районе Байтерек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", без электроснабжения остаются более двух тысяч абонентов, среди которых 30 социальных объектов.

По информации оперативного дежурного ДЧС ЗКО Азамата Нурпеисова, произошло падение опорных линий. В данный момент без электричества остались жители одного поселка в Жангалинском районе (поселок Плантация), семи населенных пунктов в Таскалинском районе (Кенжайлау, Аккутир, Кызылбас, Достык, Бастау, Ынтымак, Кисыксай), трех поселков в Теректинском районе (Приречный, Богдановка, Долинный) и пять поселков в районе Байтерек (Погадаево, Котельниково, Астафьево, Чапурино, Красново). В данный момент ведутся работы по восстановлению воздушных линий.

Кроме этого, из-за перебоев в электроснабжении в двух районах перегорели глубинные насосы и жители пяти населенных пунктов в Бокейординском (Кеной, Уялы, Саралжын) и Таскалинском районах (поселки Мереке и Калмак) остались без водоснабжения. В данный момент местное население использует воду из дворовых колодцев. В Таскалинском районе насос уже заменили, резервуары наполняются, вскоре водоснабжение будет возобновлено. Всего без воды остались 720 абонентов, 10 из которых - социальные объекты.

Ранее непогода стала причиной перебоев с электроэнергией в Мангистауской и Атырауской областях.

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