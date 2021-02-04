В ЗКО 13 населенных пунктов остались без электричества

Уральск. 3 февраля. Kazakhstan Today - Из-за ухудшения погодных условий на электровоздушных линиях образовалась наледь и произошло отключение электроэнергии в четырех районах - в Жангалинском, Таскалинском, Теректинском и в районе Байтерек, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", без электроснабжения остаются более двух тысяч абонентов, среди которых 30 социальных объектов.
По информации оперативного дежурного ДЧС ЗКО Азамата Нурпеисова, произошло падение опорных линий. В данный момент без электричества остались жители одного поселка в Жангалинском районе (поселок Плантация), семи населенных пунктов в Таскалинском районе (Кенжайлау, Аккутир, Кызылбас, Достык, Бастау, Ынтымак, Кисыксай), трех поселков в Теректинском районе (Приречный, Богдановка, Долинный) и пять поселков в районе Байтерек (Погадаево, Котельниково, Астафьево, Чапурино, Красново). В данный момент ведутся работы по восстановлению воздушных линий.
Кроме этого, из-за перебоев в электроснабжении в двух районах перегорели глубинные насосы и жители пяти населенных пунктов в Бокейординском (Кеной, Уялы, Саралжын) и Таскалинском районах (поселки Мереке и Калмак) остались без водоснабжения. В данный момент местное население использует воду из дворовых колодцев. В Таскалинском районе насос уже заменили, резервуары наполняются, вскоре водоснабжение будет возобновлено. Всего без воды остались 720 абонентов, 10 из которых - социальные объекты.
Ранее непогода стала причиной перебоев с электроэнергией в Мангистауской и Атырауской областях.
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