В ЗКО после аварии скончался двухмесячный младенец

УРАЛЬСК. 2 ИЮЛЯ - Число жертв аварии на трассе Чапаево - Жангала - Сайхин выросло до пяти человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В больнице умер двухмесячный младенец, пишет издание "Мой город" . Авария произошла вечером 1 июля. При неудачном обгоне столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2107.





Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали четыре человека - 71-летняя женщина, 34-летний мужчина и 26-летняя женщина и семилетний ребенок. Пострадали, по разным данным, 12 или 13 человек, в том числе семеро детей.

В реанимации 2 июля умер двухмесячный младенец. Он получил травму головы, несмотря на операцию, скончался.

Остальные пострадавшие находятся в больницах. Двое детей в возрасте двух и шести лет переведены в Областную детскую многопрофильную больницу. Один из них находится в реанимации, второй - в отделении травматологии. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. 17-летний подросток и двое взрослых находятся в Жангалинской районной больнице, семилетний ребенок и еще двое взрослых находятся в Акжайыкской больнице.

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