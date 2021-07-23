Велосипедист погиб при столкновении с автомобилем в Таразе

ТАРАЗ. 22 ИЮЛЯ - 20 июля в Таразе водитель автомобиля марки Mercedes совершил смертельный наезд на велосипедиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 июля, в 21.40, на пересечении улиц Толе би и Улбике акына водитель автомобиля Mercedes-Benz CLS-350 совершил наезд на движущегося по проезжей части велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался на месте ДТП, сообщает Polisia.kz

По данному факту назначен ряд экспертиз, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





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