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Велосипедист погиб при столкновении с автомобилем в Таразе

22.07.2021 5455
ТАРАЗ. 22 ИЮЛЯ - 20 июля в Таразе водитель автомобиля марки Mercedes совершил смертельный наезд на велосипедиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 июля, в 21.40, на пересечении улиц Толе би и Улбике акына водитель автомобиля Mercedes-Benz CLS-350 совершил наезд на движущегося по проезжей части велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался на месте ДТП, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту назначен ряд экспертиз, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 

Ранее сообщалось, что в Аркалыке произошло смертельное ДТП с участием электросамоката.
 

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