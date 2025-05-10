09.05.2025, 19:52 24831
Водитель автобуса погиб в результате ДТП с участием грузовика в Актюбинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование
Фото: ДП Актюбинской области
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Актобе. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель пассажирского автобуса погиб в результате в дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров (...) На данный момент информация о состоянии пассажиров уточняется", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы.
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08.05.2025, 11:30 124161
Тело женщины нашли в ущелье Горельник близ Алматы
Проводится расследование
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело женщины нашли специалисты в районе водопада в ущелье Горельник близ Алматы, сообщает республиканский оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4 мая на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в районе водопада ущелья Горельник спасателями РОСО МЧС, службы спасения 109, медицинской бригадой Центра медицины катастроф и 2 кинологических расчетов обнаружено тело гражданки Т. без признаков жизни и передано сотрудникам ДП", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы заявили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства также устанавливаются.
Между тем некоторые СМИ пишут, что девушка погибла в результате камнепада.
Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад.
08.05.2025, 11:03 126891
Крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны Дополнено
Фото: ДЧС Астаны
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар тушат в торговом доме "Шапагат" в Астане.
Как сообщили в ДЧС Астаны, силы и средства работают по повышенному рангу.
Видео пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.
Подробности инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало.
Дополнено 08.05.2025, 12.21
Пожар в столичном торговом доме "Шапагат" ликвидирован, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось ликвидировать возгорание и не допустить его распространения. Пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Горели около 10 бутиков на предварительной площади около 400 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 71 человек и 20 единиц техники ДЧС.
05.05.2025, 11:03 204176
Технический сбой произошел в аэропорту Алматы
Сотрудникам пришлось провести повторный досмотр пассажиров
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 5 мая 2025 года в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, сообщает пресс-служба аэропорта.
В результате на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков. В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияло существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
04.05.2025, 14:20 223771
Легковой автомобиль, поезд и пассажирский автобус столкнулись в Таразе
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Тараз. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
Судя по кадрам, снятым очевидцами на месте происшествия, машину буквально зажало между поездом и автобусом.
По данным КТЖ, авария произошла 4 мая в 11.25 на переезде частного подъездного пути станции Бурыл, на участке Тараз - Жанатас.
Водитель легкового автомобиля Mercedes нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и допустил столкновение с вагонами грузового состава. Жертв нет", - сообщили в КТЖ.
В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области рассказали, что пострадали два человека: 57-летний водитель автомобиля и 13-летний пассажир. Они доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и множественными ушибами.
Напомним, 27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
Ранее машинисту поезда чудом удалось избежать столкновения с застрявшим на рельсах джипом в Алматинской области.
Напомним, из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
04.05.2025, 13:39 225121
Камнепад произошел в алматинском ущелье Алмарасан
Жертв и пострадавших нет
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад, сообщает пресс-служба ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, камни упали на деревянные строения возле горячих источников, где обычно бывает много туристов. К счастью, людей в это время там не было.
Падение камней спровоцировали погодные условия: порывистый ветер и проливной дождь. Камни упали на строение, возведенное частным инвестором. Пострадавших нет. Звонков на линию 112 не поступало. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В настоящее время угрозы нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС.
В департаменте напомнили, что алматинцам и гостям города рекомендовано временно воздержаться от походов в горы из-за объявленного штормового предупреждения.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. В ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
04.05.2025, 10:57 228671
Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в Атырау
Погибший подросток занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом
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Атырау. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний юноша утонул во время рыбалки в селе Еркинкала близ города Атырау, сообщает Atyrau Online.
По данным издания, трагедия произошла 3 мая. Во время рыбалки 17-летний юноша упал с моторной лодки в реку и утонул.
По данным ДЧС Атырауской области, к поисково-спасательной операции привлечены 19 спасателей, 5 единиц техники и 6 плавсредств. Также задействованы сотрудники полиции - 8 человек, 3 единицы техники и 1 лодка. Поиски продолжаются.
Известно, что погибший подросток 2007 года рождения занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях и считался подающим надежды спортсменом.
Ранее в Шымкенте первоклассник утонул в неогороженном котловане с водой.
03.05.2025, 10:05 246216
Вторые сутки тушат камыш на побережье Каспия близ Атырау Дополнено
Угрозы распространения огня на населенные пункты нет
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Атырау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области тушат возгорание камыша, которое возникло еще 1 мая в 40 километрах от Атырау.
Как сообщили в областном ДЧС, пожар возник 1 мая около 18.30 в 40 километрах от села Таскала города Атырау. Было выявлено 4 очага горения камыша.
С огнем борются 101 человек и 21 единица техники. Спасатели отметили, что тушение осложняется высотой и густотой камыша, заболоченной местностью, а также сильными порывами ветра, что увеличивает площадь распространения пожара.
По состоянию на 18.30 2 мая пожар удалось потушить на площади 50 га. Горение на 400 га самоликвидировалось. Общую площадь устанавливают специалисты.
Работы по тушению оставшихся очагов горения продолжаются. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - добавили в ДЧС.
Дополнено 03.05.2025, 15.00
Позже в ДЧС сообщили, что возгорание камыша на площади 75 га было полностью ликвидировано 3 мая в 7.20. Общая площадь пожара составляет около 475 га.
Позже в ДЧС сообщили, что возгорание камыша на площади 75 га было полностью ликвидировано 3 мая в 7.20. Общая площадь пожара составляет около 475 га.
02.05.2025, 17:58 231656
В самолет Шымкент - Астана при посадке попала птица
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В самолет, летевший из Шымкента в Астану, при посадке попала птица, сообщает пресс-служба авиакомпании SCAT.
На время ожидания по причине замены поврежденной детали пассажирам запланированного к вылету рейса Астана - Шымкент было предоставлено размещение в отеле, а также обеспечено питание в терминале. Обращаем ваше внимание на то, что компания не имеет влияния на передвижение птиц, и просит с пониманием относиться к переносам расписания, связанным с подобными ситуациями. Безопасность пассажиров - наш главный приоритет", - заверили в авиакомпании.
Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?