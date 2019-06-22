Врачи рассказали о состоянии членов экипажа упавшего в Акмолинской области самолета АН-2

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - За жизни членов экипажа самолета АН-2, упавшего сегодня в Акмолинской области, борются лучшие врачи столицы, передает Kazakhstan Today.

После консилиума и противошоковых мероприятий хирурги Центральной железнодорожной больницы приступили к операции второго пилота. Техник находится в реанимации НИИ травматологии. Состояние обоих оценивается как крайне тяжёлое, сообщает " Хабар 24 ".

Первый член экипажа доставлен в крайне тяжелом состоянии в приемный покой Центральной железнодорожной больницы. В данное время находится в реанимации, противошоковые мероприятия и интенсивная терапия проводятся в полном объеме, задействованы все врачи стационара и лучшие врачи города. Второй пациент, 1992 года рождения, поступил в отделение реанимации НИИТО с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, с обширной политравмой. Все противошоковые мероприятия проводятся в полном объеме с привлечением врачей-офтальмологов, лор-врачей", - сказал руководитель отдела организации стационарной помощи управления общественного здравоохранения Нур-Султана Аслан Жангереев.

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