Врачи рассказали о состоянии членов экипажа упавшего в Акмолинской области самолета АН-2

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - За жизни членов экипажа самолета АН-2, упавшего сегодня в Акмолинской области, борются лучшие врачи столицы, передает Kazakhstan Today.
После консилиума и противошоковых мероприятий хирурги Центральной железнодорожной больницы приступили к операции второго пилота. Техник находится в реанимации НИИ травматологии. Состояние обоих оценивается как крайне тяжёлое, сообщает "Хабар 24".
Первый член экипажа доставлен в крайне тяжелом состоянии в приемный покой Центральной железнодорожной больницы. В данное время находится в реанимации, противошоковые мероприятия и интенсивная терапия проводятся в полном объеме, задействованы все врачи стационара и лучшие врачи города. Второй пациент, 1992 года рождения, поступил в отделение реанимации НИИТО с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, с обширной политравмой. Все противошоковые мероприятия проводятся в полном объеме с привлечением врачей-офтальмологов, лор-врачей", - сказал руководитель отдела организации стационарной помощи управления общественного здравоохранения Нур-Султана Аслан Жангереев.
Напомним, самолет АН-2 упал сегодня утром в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей. Пилот самолета погиб, двое членов экипажа госпитализированы. По факту падения самолёта ведется досудебное расследование, создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции на транспорте. Ход расследования находится на контроле Главной транспортной прокуратуры.
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