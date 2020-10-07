Все девять погибших в ДТП в Атырауской области приходились друг другу родственниками

Как сообщает "АЖ", по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц).
Напомним, 4 октября в Атырауской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли девять человек. Машины марок Renault Duster и Geely столкнулись на трассе Атырау - Актобе.
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