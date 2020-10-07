Все девять погибших в ДТП в Атырауской области приходились друг другу родственниками

Атырау. 6 октября. Kazakhstan Today -Установлены личности всех погибших. В Renault Duster: 57-летний водитель с 55-летней женой и 15-летним сыном из Доссора и их 36-летний родственник. В Geely: 36-летний водитель - житель пригородного села Томарлы, 67-летняя женщина из села Жангелдин Кызылкогинского района и три жителя Атырау - 63-летний мужчина и женщина того же возраста, а также 38-летняя женщина. По предварительной информации, все они являлись друг другу родственниками, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц).

Напомним , 4 октября в Атырауской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли девять человек. Машины марок Renault Duster и Geely столкнулись на трассе Атырау - Актобе.

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