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Девять человек погибли в ДТП в Атырауской области

04.10.2020 15391
Атырау. 4 октября. Kazakhstan Today - Авария произошла на трассе Атырау - Актобе, передает Kazakhstan Today.
 
В Атырауской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли девять человек, рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
 
Машины марок Renault Duster и Geely столкнулись на трассе Атырау - Актобе.
 

Погибли оба водителя и все пассажиры - всего девять человек. Личности погибших устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сообщил глава МВД.

 

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