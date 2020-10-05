Девять человек погибли в ДТП в Атырауской области

Атырау. 4 октября. Kazakhstan Today - Авария произошла на трассе Атырау - Актобе, передает Kazakhstan Today.

В Атырауской области в результате ДТП с двумя автомобилями погибли девять человек, рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Машины марок Renault Duster и Geely столкнулись на трассе Атырау - Актобе.

Погибли оба водителя и все пассажиры - всего девять человек. Личности погибших устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа", - сообщил глава МВД.

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