Вышедшего на прогулку с хозяином породистого домашнего пса застрелили в Караганде

Караганда. 11 января. Kazakhstan Today - Породистого пса застрелили в Караганде на глазах у хозяина. Трагедия случилась на утренней прогулке. Собака отбежала к соседнему дому, и ее владелец услышал подозрительный хлопок. Своего питомца он обнаружил мертвым в луже крови, передает Kazakhstan Today.

Погибший пес Рембрандт (породы джек-рассел-терьер, для своих - Рем или Ремик) прятал сушки по всему дому, прыгал на задних лапках за угощение, и пытался подружиться с котенком. Питомец семьи Булковых погиб в Рождество. Утром он вышел на последнюю прогулку с хозяином. На снегу до сих пор повсюду отпечатки маленьких лапок. Он бежал к соседнему дому, там его ждала "подруга", немецкая овчарка, сообщил Первый канал "Евразия"

Вот следы моей собаки, где она гуляла, бегала. Сюда она попала через трубу, я с той стороны стоял. Решил ее забрать. Через трубу здесь перелезть невозможно, вон там метрах в 30 есть импровизированная лестница. В момент перехода услышал выстрел, подошел сюда, смотрю: возле будки рядом с овчаркой лежит моя мертвая собака застреленная", - рассказал хозяин собаки Олег Булков.

Сосед сообщил Олегу, что принял Рема за бродячую дворняжку, и якобы испугался за свою овчарку. Предложил уладить проблему и купить другого щенка. Пес прожил у Булковых больше 3-х лет. Его супруги купили у заводчиков 2-месячным щенком. В подарок младшему сыну.

Мы поехали, и этот маленький кутенок навстречу сразу к нам пришел. Сладенький, маленький комочек", - вспоминает Булков.

Жена и дети до сих пор переживают и плачут, говорит мужчина. Рем завоевал любовь всех друзей и коллег.

Я сам с рук лично ее кормил, эту собачку. Она, действительно, наш друг. На работу даже приезжаем - во дворе, в офисе, в коллективе она бегает, такой домашний песик", - говорит друг семьи Булковых Жанат Кенжебаев.

Экспертиза показала, что пуля сломала шейный позвонок Рема. Шансов выжить не было. Олег намерен добиться наказания соседа. И не только из-за потери любимца.

Закон есть, и издевательство над животными запрещено. И стрелять в черте города лицам, имеющим охотничье оружие, запрещено! А вдруг рядом дети? Населенный пункт, рядом в 50 метрах жилые дома! Человек, стреляя, не понимает, что пуля может отрикошетить!" - прокомментировал владелец Рема.

В день гибели Рема жестоко расправились с еще одной собакой. В поселке Ново-Ахмирово мужчина сначала выстрелил в голову пробегающему псу, а затем переехал его на автомобиле. Очевидцы рассказывали, что собака билась в агонии, ее рвало кровью.

В носовой пазухе, в нижней челюсти и в среднем ухе обнаружили инородное тело - предположительно это пули от пневматического ружья. Состояние собаки тяжёлое. В связи с тем, что динамики никакой нету, улучшений нет, стоит вопрос об эвтаназии животного… То есть для того чтобы животное не мучилось дальше", - рассказала ветеринар Анастасия Гутче.

Ахмировского стрелка еще не нашли, а в отношении карагандинского полицейские завели дело по статье "Жестокое обращение с животными". За рубежом подобное карается реальными тюремными сроками. Максимальное наказание в Казахстане - год ограничения свободы.

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