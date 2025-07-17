Взрыв газопровода произошел в Алматы: повреждены дорога и автомобиль Дополнено
Фото: QazaqGaz Aimaq
Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв подземного газопровода произошел в городе Алматы, сообщает пресс-служба акционерного общества "QazaqGaz Aimaq".
Во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. Отметим, что данный газопровод не был подключен к общей системе газоснабжения, в этой связи подача товарного газа населению в Бостандыкском районе не прекращалась. На место происшествия незамедлительно прибыли все профильные аварийные службы города", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что работниками местной аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" были проведены оперативные мероприятия по определению возможных мест утечек газа.
Утечки газа не обнаружено. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие", - добавили в компании.
Дополнено 16.07.2025, 14.19
После взрыва газопровода, который произошел в городе Алматы, в Центральную городскую клиническую больницу были доставлены два пациента, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз - ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении.
Дополнено 16.07.2025, 20.05
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.
Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем", - сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.
Ранее в Талдыкоргане произошла утечка газа.