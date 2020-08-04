За сутки два человека утонули в Актюбинской области

Актобе. 3 августа. Kazakhstan Today - Трагедии произошли в Мугалжарском районе и в районе Алга, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС региона, 2 августа, в 15.36, поступило сообщение о том, что в селе Аккемер Мугалжарского района утонул человек. Как оказалось, 17-летний юноша отдыхал вместе с родителями в запрещенным для купания месте. В 17.45 водолазам удалось извлечь тело утонувшего с глубины 3,5 метра.

В этот же день, в 18.50, в районе Алга из реки Илек, с глубины 7 метров, сотрудники оперативного спасательного отряда извлекли из воды тело 34-летнего мужчины, утонувшего во время купания в необорудованном месте. По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года в Актюбинской области утонули 20 человек, в том числе трое детей.





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