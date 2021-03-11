Женщина-водитель погибла в ДТП на трассе в Костанайской области

Костанай. 10 марта. Kazakhstan Today - Женщина-водитель погибла в ДТП на 37-м километре трассы Костанай - Аулиеколь - Сурган, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель легкового автомобиля Hyundai не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной.

В результате ДТП водитель автомашины Hyundai, 37-летняя женщина, скончалась от полученных травм. 32-летний водитель грузового авто не пострадал", - уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции добавили, что за два месяца 2021 года в области совершено уже 32 ДТП, в которых 8 человек погибли и 35 получили ранения.





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