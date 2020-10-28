Женщина погибла в ДТП на пешеходном переходе в Павлодаре

Павлодар. 27 октября. Kazakhstan Today - Авария произошла 27 октября, около 18.30, на пересечении улиц Катаева и Гагарина. Семейная пара переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на них наехала Toyota Camry под управлением 51-летнего водителя, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Павлодар-онлайн, скорая была на месте через пять минут после вызова. Женщина, 1954 года рождения, скончалась до приезда медиков. Мужчина, 1951 года рождения, с ушибами и переломами доставлен в Городскую больницу №1.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Автомашина водворена на штрафную стоянку. На месте работает следственно-оперативная группа.
25 октября три человека пострадали, один скончался в результате аварии в Уральске.
7 октября в Нур-Султане пьяный водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться.
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