Женщина погибла в ДТП на пешеходном переходе в Павлодаре

Павлодар. 27 октября. Kazakhstan Today - Авария произошла 27 октября, около 18.30, на пересечении улиц Катаева и Гагарина. Семейная пара переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на них наехала Toyota Camry под управлением 51-летнего водителя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , скорая была на месте через пять минут после вызова. Женщина, 1954 года рождения, скончалась до приезда медиков. Мужчина, 1951 года рождения, с ушибами и переломами доставлен в Городскую больницу №1.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Автомашина водворена на штрафную стоянку. На месте работает следственно-оперативная группа.

25 октября три человека пострадали , один скончался в результате аварии в Уральске.

7 октября в Нур-Султане пьяный водитель насмерть сбил пешехода и попытался скрыться.

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