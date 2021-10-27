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Женщина за рулем внедорожника насмерть сбила ребенка в Уральске

26.10.2021, 14:21 59536
УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - В Уральске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, совершила наезд на ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 26 октября. Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Prado совершила наезд на школьницу 2011 года рождения. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
 
В результате ДТП пострадавшую с различными травмами доставили в Областную многопрофильную больницу, где, не приходя в сознание, она скончалась. На месте работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель на момент ДТП была трезва. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". 
 

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Девочка училась в пятом классе во вторую смену. В рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие экспертизы, которые прояснят ситуацию, можно ли было избежать наезда и его последствий", - говорится в сообщении.

 
 

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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 4024
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев

26.10.2021, 20:35 57214
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - Кабиден и Бакытбек Елубаевы 53 и 36 лет пропали еще 5 октября. Они ушли в неизвестном направлении с отгонной точки крестьянского хозяйства "Хаким" в селе Акжол. Телефонов у них с собой не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело старшего брата, Кабидена, нашли вечером 25 октября в степи, в 20 километрах от отгонной точки. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Позже полицейские сообщили о том, что обнаружили тело Бакытбека Елубаева, сообщает Павлодар-онлайн.
 

26 октября, в 16.20, в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружено тело второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 68581
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

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