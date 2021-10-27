Женщина за рулем внедорожника насмерть сбила ребенка в Уральске

УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - В Уральске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, совершила наезд на ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 26 октября. Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Prado совершила наезд на школьницу 2011 года рождения. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавшую с различными травмами доставили в Областную многопрофильную больницу, где, не приходя в сознание, она скончалась. На месте работают сотрудники полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель на момент ДТП была трезва.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что девочка одна возвращалась из магазина домой. Девочка училась в пятом классе во вторую смену. В рамках досудебного расследования будут назначены соответствующие экспертизы, которые прояснят ситуацию, можно ли было избежать наезда и его последствий", - говорится в сообщении.