25.08.2024, 12:13 42511

Жестокое избиение инвалида в Петропавловске: подсудимым вынесен приговор

Подсудимые получили от 2 до 8 лет тюрьмы
Жестокое избиение инвалида в Петропавловске: подсудимым вынесен приговор
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.

Как сообщает региональное издание 7152.kz, трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего инвалида о компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.

Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".

Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. В частности, в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
 
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Теги:ПриговорИзбиениеинвалид

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25.08.2024, 13:12 37671

На металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих

Два работника подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" упали с высоты
На металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих
Фото: primeminister.kz
Темиртау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На металлургическом комбинате Qarmet в Темиртау погибли двое рабочих подрядной организации, сообщили в пресс-службе компании.

Примерно в 9.20 при выполнении демонтажных работ кровли здания блока химического улавливания (БХУ) в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах два работника подрядной организации ТОО "Казмеханомонтаж" упали с высоты", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что полученные рабочими травмы оказались несовместимыми с жизнью. Оба сотрудника скончались.

В рамках трудового законодательства РК управлением инспекции труда создана комиссия для проведения специального расследования несчастного случая, по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины", - уточнили в управлении инспекции труда.


Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.

По результатам работы правительственной комиссии была установлена 100-процентная вина работодателя в произошедшей трагедии. Установлено 19 ответственных, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ. Глава МЧС назвал имена обвиняемых, в том числе - генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) Яблонский, директор по персоналу АМТ Винокурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента АМТ Огай и другие.

После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". 8 декабря правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.

В августе этого года погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
 
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Теги:ГибельрабочиеQARMET
24.08.2024, 20:14 73561

Два человека пострадали в результате ДТП с переворотом в Алматы   

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники полиции
Два человека пострадали в результате ДТП с переворотом в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с переворотом в Бостандыкском районе Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Малая Абая в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского при наличии знака 2.4 "Уступи дорогу" выехал с второстепенной (дороги. - Прим. ред.) на главную и допустил столкновение с автомашиной Jetour, которая в результате опрокинулась на бок", - проинформировали в пресс-службе.




По данным полиции, в ДТП пострадали водитель Jetour и его пассажир.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Бостандыкского района", - добавили в ДП.


Ранее в ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП.
 
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Теги:ДТППострадавшиеАлматы
24.08.2024, 15:20 82356

В ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП

В ДТП погиб сотрудник полиции и его супруга
В ЗКО четыре человека погибли в результате ДТП
Уральск. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Чапаево - Жалпактал - Казталовка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Водитель автомашины ГАЗ-3102, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной КамАЗ. В результате ДТП четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое несовершеннолетние", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

В ДТП погиб сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины ГАЗ-3102. Руководство и личный состав департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших", - добавил в пресс-службе.


Ранее шесть человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области.
 
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Теги:ДТПГибельЗКОЛюди
24.08.2024, 11:14 91416

Склоновый сток сошел в Алматинской области: затоплены 11 дворов

Жертв и пострадавших нет
Склоновый сток сошел в Алматинской области: затоплены 11 дворов
Фото: акимат Жамбылской области
Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жанаталап Алматинской области склоновый сток затопил 11 дворовых территорий, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток и частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения Алматы - Алгабас. Подтоплено 11 дворовых территорий. По данной автодороге проезд имеется", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что в целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба.

Уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - заверили в ДЧС.


Ранее в горах близ Алматы был объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности.
 
22.08.2024, 12:50 140506

Почти 500 жителей эвакуировали из-за прорыва озера в Иссык-Кульской области Кыргызстана

На месте дежурит спецтехника
Бишкек. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Горное озеро Зиндан вышло из берегов в Тонгском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.



По информации ведомства, 21 августа из-за прорыва озера поднялся уровень воды в селе Туура-Суу. Из-за опасности наводнения на место были вызваны спасатели. Они предупредили местные власти об эвакуации жителей участка Балык-Завод и села Туура-Суу и приступили к отводу воды.

Из-за опасности затопления эвакуированы 490 человек. На месте дежурит спецтехника.
 
22.08.2024, 09:29 145366

С начала года в Алматы из окон многоэтажек выпали 11 детей

Только в августе зафиксировано шесть случаев
С начала года в Алматы из окон многоэтажек выпали 11 детей
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Алматы обеспокоены участившимися случаями выпадения детей из окон многоэтажек. Только в августе зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.

Проведенный анализ по поступившим звонкам на линию "112" показал, что с начала текущего года в Алматы произошло 11 случаев, из которых 4 летальных, тогда как в течение всего прошлого года зафиксировано 8 случаев выпадения детей из окон", - отметили в ДЧС.


По данным ведомства, только в августе текущего года зафиксировано шесть случаев падения детей с высоты.

В частности, в ЖК "Жайлы" в Алмалинском районе 3 августа в 23.45 из окна второго этажа выпал ребенок 2018 года рождения, который остался без присмотра взрослых. К счастью, девочка выжила. Ее госпитализировали и после лечения выписали.

9 августа в 23.07 в 11-м микрорайоне выпал из окна третьего этажа 5-этажного дома мальчик 2016 года рождения. Он был госпитализирован и после лечения выписан.

15 августа в 20.05 с высоты шестого этажа общежития в Турксибском районе упал мальчик 2019 года рождения. Он был госпитализирован и выписан после лечения.

Еще один случай падения с высоты произошел ТД "Уш Сункар" в микрорайоне Аксай-5 днем 15 августа. На лестничной площадке упал с высоты 5-6 метров мальчик двух лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, лечение продолжается.

В 07.00 19 августа в микрорайоне Аккент из окна седьмого этажа выпал мальчик 2021 года рождения, который скончался до приезда скорой помощи.

Основной причиной трагических несчастных случаев является оставление детей без присмотра и отсутствие защитных конструкций на окнах многоэтажных жилых домов. Призываем родителей принять все возможные меры во избежание трагических случаев выпадений детей из окон высотных домов. Настоятельно рекомендуем не оставлять маленьких детей одних", - отметили в ДЧС.


Также спасатели рекомендуют отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник, ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если нет возможности установить фиксирующее или страховое устройство, то можно открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости и сразу вынимая после использования.
 
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Теги:ОкноПадениедети
20.08.2024, 21:15 199986

В Темиртау экстренно госпитализированы 36 военнослужащих

Их доставили в инфекционную больницу
В Темиртау экстренно госпитализированы 36 военнослужащих
Фото: кадр из видео Минобороны
Темиртау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 36 военнослужащих воинской части № 5516 Национальной гвардии МВД госпитализированы в инфекционную больницу в Темиртау. Им стало плохо - их тошнило, кружилась голова, болели животы, сообщает Telegram-канал "Патриот".

У 31 военнослужащего предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. У пятерых - ОРВИ. Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Очаг локализован", - сообщили в пресс-службе регионального командования "Орталык" Нацгвардии МВД.


Где находился очаг, не сообщается. Проводится служебное расследование в воинской части для установления причин массовой госпитализации солдат.

Напомним, в июле в Арыси в воинской части три человека погибли из-за отравления канализационным газом.

В конце июня попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы.
 
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Теги:ГоспитализацияВоеннослужащие
20.08.2024, 20:16 171771

39 сбросов воды: в Атырауской области потушили тлеющий камыш

Пожар ликвидирован на площади 7 га
Атырау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели МЧС ликвидировали возгорание камыша в Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении загорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК осуществлено 39 сбросов воды. Пожар ликвидирован на площади 7 га.

Напомним, в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности тлел камыш.

Жители Актау массово жаловались на запах гари в городе, который они ощущали с ночи 18 августа.
 
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Теги:Пожартушениекамыши

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