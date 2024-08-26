Жестокое избиение инвалида в Петропавловске: подсудимым вынесен приговор
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Петропавловск. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении 41-летнего мужчины с инвалидностью.
Как сообщает региональное издание 7152.kz, трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего инвалида о компенсации морального вреда в размере 2 млн тенге.
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