Туркестан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Жителей Туркестана напугал сигнал воздушной тревоги, который подали по ошибке, передает Kazakhstan Today.
Сегодня, около 09.00, по голосовой тревоге, расположенной в 32 местах города, была подана воздушная тревога, в результате чего произошла неясность среди населения. Из данного звукового сигнала ежедневно приводится информация по профилактике и выполняемым требованиям коронавируса. В связи с технической ситуацией виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим извинения за неудобства жителям города", - сообщили в городском акимате.
Напомним, в Казахстане в связи с распространением COVID-19 до 11 мая действует режим чрезвычайного положения. Он был введен с 16 марта.
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