Жители Актау ощутили колебания из-за работ на полигоне

Фото Lada.kz

АКТАУ. 13 МАЯ - Жители Актау ощутили колебания земной поверхности из-за очистительных работ на полигоне "Оймаша", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации воинской части №25744, на полигоне проводятся плановые работы, сообщает " Лада ".

В ведомстве сообщили, что, скорее всего, жители Актау ощутили колебания земной поверхности из-за плановых очистительных работ на полигоне "Оймаша".

Ранее жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл взрыв.

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