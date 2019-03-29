Четыре частные клиники могут лишиться лицензий в Алматы после выявленных нарушений

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы сразу четыре частные клиники могут лишиться лицензий - проверки в них выявили серьезные нарушения, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК





Проверка показала: в клиниках была острая нехватка узких специалистов, пациентов перед операциями там обследовали не полностью, кроме того, не могли своевременно оказать реанимационную помощь.





Департамент охраны общественного здоровья направил иски в суд. Если требования ведомства удовлетворят, то свою деятельность может приостановить и медучреждение, где две недели назад после инъекции для наркоза скончалась пациентка.





Так как данный случай уже второй, зарегистрирован на базе медцентра "Ева", сейчас мы подали иск в судебные органы для приостановления деятельности медцентра "Ева" до завершения досудебных разбирательств. На сегодняшний день уже направили иски на приостановление деятельности этих трех центров - ТОО "Медицинский центр Nomad", ТОО "Москва - deLuxe" и ТОО "Авторская медицина", - сообщила руководитель Департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.





Если иск поддержат в суде, то не только медучреждения приостановят свою деятельность, без работы могут остаться и два пластических хирурга, при которых случались летальные исходы.





Один из врачей уже проходит по делу о смерти после липосакции. Свою вину он не признает. Инцидент произошел два года назад. Женщина прилетела из Дубая в Алматы специально на эту операцию. Только после трагедии стало известно, что подобные процедуры ей были противопоказаны.





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