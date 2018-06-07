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Еще два человека в Астане госпитализированы с подозрением на менингит07.06.2018
Медицина  15:15

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Еще два человека в Астане госпитализированы с подозрением на менингит, передает Kazakhstan Today.

По информации управления общественного здравоохранения Астаны, 6 июня с подозрением на менингококковую инфекцию в городскую инфекционную больницу поступил мужчина 1985 года рождения. На сегодняшний день он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Проводится обследование, пишет Елорда Инфо.

В этот же день была госпитализирована женщина 1980 года рождения с предварительным диагнозом "менингококковая инфекция, менингококкцемия". Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, находится в профильном отделении больницы. Проводится обследование.

По информации управления, диагнозы являются предварительными. Окончательный диагноз будет выставлен по итогам всех лабораторных исследований.

По данным Минздрава Казахстана, на сегодняшний день в Казахстане с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 13 случаев с летальным исходом: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 4 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.
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