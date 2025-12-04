03.12.2025, 11:30 11196
Грипп отступает - Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Казахстане
Заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передает корреспондент агентства.
Грипп отступает, минус 15 процентов. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санэпидконтроля, дают свои результаты", - цитирует Альназарову tengrinews.kz.
При этом заполненность инфекционных коек составляет порядка 60%, отмечает zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев ОРВИ.
04.12.2025, 10:59 1136
В Казахстане отменили использование пенсионных на офтальмологические услуги
Фото: Depositphotos
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz прекращается с 4 декабря 2025 года, сообщает АО "Отбасы банк".
Все заявки, поданные до указанной даты, будут приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке. Прекращение приема заявок на офтальмологические услуги связано с тем, что Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. 3 декабря 2025 года был опубликован соответствующий приказ. Данные правила исключают норму по использованию пенсионных денег не только на стоматологические услуги, но и на офтальмологию", - проинформировали в банке.
На текущий момент в банке находится 15 808 заявок по направлению "офтальмология" на общую сумму 13,3 млрд тенге.
Из них:
-по 5131 заявке на сумму 4,6 млрд тенге сотрудники банка проводят проверку вложенных документов;
-по 10 677 заявкам на сумму 8,7 млрд тенге клиентам необходимо дополнительно предоставить подтверждающие документы.
После приостановления приема заявок по стоматологическим услугам значительно вырос поток обращений на офтальмологию. Если до 15 сентября в среднем в месяц одобрялось около 174 заявок, то после ограничений по стоматологии этот показатель увеличился до 1264 одобренных заявок в месяц - рост составил более чем в 7 раз.
Одновременно сотрудники банка выявили ряд подозрительных случаев. В частности, поступали заявки от разных клиентов, заключивших договоры с одной и той же офтальмологической клиникой. Однако в предоставленных документах указывались разные адреса клиники в разных городах. Проведенная проверка показала, что по указанным адресам такой клиники нет", - пояснили в пресс-службе.
Сообщается, что, несмотря на приостановление отдельных направлений, граждане смогут использовать пенсионные излишки на жизненно необходимые и дорогостоящие виды лечения, такие как:
-лечение орфанных заболеваний;
-реконструктивные и восстановительные операции;
-радионуклидная и радиойодтерапия;
-радиохирургическое лечение;
-протонная терапия.
Ранее в Минздраве пояснили, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы.
03.12.2025, 17:53 8591
Вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье
Ученые обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках одного из видов рака крови
Москва. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приморские ученые нашли в морской бактерии вещество, вызывающее гибель раковых клеток, сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова.
В поисках новых эффективных лекарственных средств от рака ученые все чаще обращают внимание на Мировой океан - неисчерпаемую кладовую уникальных и сложных веществ. Очередное открытие в этой области сделали исследователи из ТИБОХ ДВО РАН. Они обнаружили, что полисахарид из морской бактерии Cobetia marina способен избирательно запускать процесс самоуничтожения в клетках острого промиелоцитарного лейкоза, одного из видов рака крови", - говорится в сообщении.
Капсульный полисахарид (КПС), полученный из морской бактерии, замедляет рост клеток линии HL-60, которые используются как модель человеческого лейкоза. При этом вещество действует выборочно: оно практически не повреждает нормальные лимфоциты периферической крови. Потенциальное лекарство на его основе может быть менее токсичным и безопаснее для пациентов.
Ученые подробно изучили, как действует капсульный полисахарид, и выяснили, что механизм его воздействия включает два независимых пути. В обоих случаях он запускает в раковой клетке процесс апоптоза - запрограммированной клеточной гибели.
Первый путь заключается в том, что полисахарид стимулирует выработку белка TNF-a (фактора некроза опухоли-альфа). Этот белок активирует так называемые рецепторы смерти на поверхности клетки, что приводит к запуску цепочки реакций с участием фермента каспазы-8.
Во втором случае полисахарид действует изнутри, воздействуя на митохондрии - структуры, отвечающие за энергообеспечение клетки. Он нарушает их мембранный потенциал, из-за чего из митохондрий высвобождаются сигнальные молекулы, активирующие фермент каспазу-9. При этом внутри клетки резко повышается уровень активных форм кислорода (АФК), вызывающих окислительный стресс, а также нарушается соотношение белков семейства Bcl-2, контролирующих программу выживания клетки.
Как отмечают ученые, оба пути приводят к активации фермента каспазы-3, который запускает процесс разрушения опухолевой клетки.
Функция любого вещества тесно зависит от его строения. Исследователи наглядно продемонстрировали это, удалив сульфатные группы из молекулы полисахарида. В результате такой модификации полисахарид полностью потерял свою способность бороться с раком: он больше не запускал апоптоз, не стимулировал выработку TNF-α и не вызывал окислительный стресс. Сульфатные группы критически важны для проявления биологического эффекта исследуемого полисахарида.
Открытие, безусловно, является серьезным шагом вперед, но до создания нового лекарства еще далеко… Тем не менее работа в очередной раз демонстрирует огромный потенциал морских микроорганизмов как источника уникальных соединений для медицины будущего", - сообщает учреждение.
Ученым предстоит выяснить, работает ли этот механизм на других типах раковых клеток, и подтвердить эффективность и безопасность вещества в опытах на животных.
02.12.2025, 13:07 17836
В Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от НДС
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что для снижения себестоимости отечественных препаратов в Казахстане импортируемое сырье для лекарств освободят от налога на добавленную стоимость, сообщает пресс-служба правительства.
Разработан проект постановления правительства по освобождению от НДС импортируемой субстанции и сырья, используемых при производстве лекарственных средств, закупаемых в рамках ГОБМП и системе ОСМС", - отметила министр.
Также ведомство намерено увеличить долю казахстанских товаров в закупках самих больниц.
Если, например, у единого дистрибьютора она достигла 30%, то в самостоятельном закупе медорганизаций составляет всего 10%. Принимаемые меры призваны усилить уже имеющуюся динамику в отрасли. Сегодня в стране зарегистрировано более 200 товаропроизводителей. По итогам 10 месяцев их производительность выросла на 11,7% и достигла 156,6 млрд тенге. На стадии рассмотрения находятся еще 9 инвестиционных проектов, предусматривающих локализацию 460 наименований лекарств", - добавили в правительстве.
Ранее Минздрав пересмотрел цены на лекарства после аудита ВАП.
28.11.2025, 11:46 33696
В Казахстане намерены повысить стоимость вызова скорой помощи в вечернее и ночное время
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана разработало документ, который предполагает внесение изменений в приказ "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", передает корреспондент агентства.
Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", - говорится в кратком содержании НПА.
Подчеркивается, что пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают.
Изменения направлены на:
- повышение оперативности реагирования на вызовы;
- улучшение качества помощи для пациентов;
- поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.
Таким образом, повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь - более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана", - добавили разработчики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее Минздрав изменил правила планирования объемов медуслуг в ГОБМП и ОСМС.
26.11.2025, 13:05 44741
В Северо-Казахстанской области износ зданий медучреждений достиг 74%
Остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ
Петропавловск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области износ зданий медицинских учреждений достиг 74%, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.
В сфере образования остаются нерешенными проблемы трехсменных и аварийных школ. 17 школ не имеют спортзалов, 24 школы не обеспечены предметными кабинетами. Острым остается вопрос износа зданий медицинских учреждений, составляющий порядка 74%. Несмотря на рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечается снижение объема произведенной ими продукции в общем объеме ВРП региона", - заявили в пресс-службе.
В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также обратил внимание на значительное сокращение доходов предприятий, занятых в сфере оптово-розничной торговли по региону, - по данным КГД, на 100 млрд тенге.
Получается, налоговый потенциал региона снизился по торговле. Соответственно, налогов меньше уплачено и у местного бюджета стало меньше возможностей финансировать проекты по развитию социальной инфраструктуры и другие. Мы это увидели и считаем, что это, мягко говоря, непорядок. Возможно, теневой сектор увеличился. С этим надо работать", - отметил он.
Также сообщается, что не проводится должным образом работа по развитию транспортной инфраструктуры области: нет комплексной схемы развития пассажирского транспорта и достаточного мониторинга безопасности дорожной инфраструктуры.
Оценка деятельности АО "СПК "Солтүстік"" показала низкую эффективность управления и реализации инвестиционных направлений (...) создание совместных предприятий не дало результата и привело к потерям около 1 млрд тенге государственных ресурсов. Существенные убытки связаны с содержанием непрофильных активов - 610 млн тенге и использованием средств региональных стабфондов - 298 млн тенге. Дополнительно выявлены нарушения в бухучете на сумму свыше 24 млрд тенге. Установлены нарушения законодательства в области госзакупок, а именно факты заключения договоров из одного источника без проведения конкурсных процедур на сумму 5,5 млрд тенге, а также несоблюдения ограничений по передаче объемов работ на субподряд", - уточнили в ВАП.
Всего по итогам аудита установлено:
- финансовые нарушения - на 28,3 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 112,4 млрд тенге.
Материалы по 111 фактам направлены для возбуждения административных дел, отдельные материалы будут переданы в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Ранее ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
22.11.2025, 17:12 71371
В области Жетісу медуслуги оказывали в учреждениях без лицензии
В рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения
Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу медицинские услуги оказывали в учреждениях без соответствующих сертификатов и лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По акту надзора за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности (...) 20 лиц, в том числе 3 руководителя, в числе которых главный врач ЦРБ и его заместители, с наложением административных штрафов на сумму 4 049 960 тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, в рамках проверки выявлены нарушения правил вакцинации населения.
По мерам надзора 4 ответственных лица привлечены к административной ответственности (...) с наложением штрафа на сумму 157 280 тенге. Вместе с тем, защищены права 148 лиц, из них более 100 несовершеннолетних. По акту надзора возмещено в бюджет 12,8 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане.
21.11.2025, 11:10 82276
Почти 250 процедурных кабинетов закрылись после проверок в Казахстане
Фото: freepik.com
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись после проверок в Республике Казахстан, сообщает Министерство здравоохранения страны.
В ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минздраве, согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения.
Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии. По оставшимся объектам продолжается организация проверок", - уточнили в пресс-службе.
Также на сегодняшний день завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.
В частности, в ходе проверок установлены следующие нарушения:
● ведение медицинской деятельности без лицензии;
● несоблюдение санитарных правил;
● неправильное хранение лекарственных средств;
● отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
● отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.
По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге", - добавили в Минздраве.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
20.11.2025, 09:17 93446
Ограничения из-за вспышки ОРВИ и гриппа вводят в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный государственный санитарный врач города Астаны Айгуль Шагалтаева подписала постановление о введении усиленных санитарно-противоэпидемических мер в столице в связи с ростом случаев ОРВИ и гриппа. Постановление опубликовано на сайте акимата Астаны.
В Астане отмечается увеличение числа больных с ОРВИ и гриппом за последнюю, 45-ю неделю в городе зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ, в сравнении с 44-й неделей (с 30 октября по 5 ноября 2025 года) заболеваемость увеличилась в 1,5 раза (14 994 случая). Заболеваемость среди детей до 14 лет составила 60% (14 018 случаев).
В медицинских организациях поручено обеспечить:
- создание условий для обслуживания вызовов на дому;
- соблюдение масочного режима для медицинского персонала и пациентов;
- ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;
- на территории и при входе в здания первичной медико-санитарной помощи наличие соответствующих указателей для кабинетов фильтров;
- изоляцию, лиц с признаками ОРВИ, ГПЗ, ТОРИ и гриппа в специально выделенную комнату для осмотра врача и выполнения назначения (при необходимости отбор мазка на исследования и т.д.) направление пациента на лечение в амбулаторных или в стационарных условиях;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии) с обеспечением их ежедневного патронажа, своевременной госпитализации;
- установление дополнительных телефонов и создание условий для обслуживания вызовов на дому для оказания консультативной помощи и госпитализации больных с подозрением на грипп и тяжелым, средне-тяжелым течением ОРВИ;
- продление продолжительности работы медицинской организации с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 18.00;
- наличие запаса противовирусных препаратов для лечения амбулаторных больных ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии);
- использование современных устройств, обеспечивающих обеззараживание воздуха в присутствии людей;
- санитарные узлы дозаторами с жидким мылом, электросушилками или одноразовыми бумажными салфетками, мусорными урнами, оснащенными педалью для сбора использованных масок и салфеток;
- температурный режим в помещениях медицинских организаций не менее + 18°С;
- ведение онлайн консультаций для пациентов с признаками ОРВИ;
- усиление работы по размещению наглядной информации о профилактике ОРВИ и гриппа.
В организациях образования обеспечить:
- перевод на дистанционное обучение учащихся с регистрацией ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса на период с 20 ноября до 5 декабря 2025 года;
- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;
- проведение "утреннего фильтра" перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей посещающих детские дошкольные организации педагогов и с проявлениями острого респираторного заболевания, соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков;
- проведение ежедневного фильтра до начала занятия каждой смены детей и подростков на объектах образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних, интернатных организаций, пансионатов, приютов с проведением опроса, наружного осмотра, по показаниям - термометрии;
- организация работы санитарных постов на каждом этаже или классе для своевременного выявления детей с признаками на ОРВИ и гриппа;
- проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия, и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания;
- организацию своевременного отстранения выявленных при "утреннем фильтре" детей (сотрудников) с признаками ОРВИ и гриппа лиц от занятий (работы), направление в медицинский пункт или домой для вызова участкового врача на дом;
- организацию перевода заболевших в течение дня детей в изолятор до прихода родителей с обеспечением соответствующего ухода;
- госпитализацию детей в экстренных случаях в медицинские организации;
- оснащение медицинского пункта и изоляторов необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, одноразовыми медицинскими масками, противогриппозными препаратами);
- соблюдение температурного режима в помещениях от + 18 до + 22 °С;
- усиление режима влажной уборки и проветривания в учебных кабинетах с увеличением продолжительности перемен от 10 до 15 минут, в дошкольных организациях - при выведении детей из проветриваемого помещения;
- санитарные узлы жидким мылом, одноразовыми полотенцами (салфетками);
- проведение со школьниками тематических диктантов по вопросам соблюдения правил личной гигиены и профилактики ОРВИ и гриппа;
- ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий.
Как сообщалось ранее, в Казахстане 132 школы перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ.
