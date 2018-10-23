На совещании в акимате Павлодарской области обсудили вопросы развития системы здравоохранения

Павлодар. 23 октября. Kazakhstan Today - В акимате Павлодарской области под председательством главы региона Булата Бакауова прошло аппаратное совещание, на котором обсудили развитие системы здравоохранения и повышения качества медицинского обслуживания, передает Kazakhstan Today.

"Проведена работа по интеграции всех служб здравоохранения вокруг нужд пациента на основе модернизации и приоритетного развития первичной медицинской помощи. Открыты круглосуточные бригады неотложной медицинской помощи по обслуживанию вызовов 4-ой категории срочности населению, кабинеты психиатров и наркологов в организациях ПМСП городов Павлодар и Экибастуз, переданы штаты фтизиатрических кабинетов противотуберкулезной службы", - сообщил в ходе мероприятия руководитель управления здравоохранения области Ораз Мукашев.

По его информации, в этом году за счет средств местного бюджета приобретено медицинское оборудование на сумму - 1450,4 млн тенге, лифтовое оборудование на сумму 104,7 млн тенге, 9 единиц автотранспорта на сумму 36,4 млн тенге, проведены капитальные ремонты амбулаторно-поликлинических организаций на сумму 575,1 млн тенге.

Кроме того, было отмечено, что за 9 месяцев 2018 года в области не зарегистрированы случаи материнских потерь, показатель младенческой смертности снизился на 24%. По итогам 8 месяцев 2018 года в области зарегистрировано 1514 случаев, впервые выявленных злокачественных новообразований, показатель заболеваемости уменьшился на 4,1% и составил 300,9 на 100 тысяч населения (2017 году - 313,3).

В области действуют 260 участков врачей общей практики, на которых приходится свыше 560 тысяч прикрепленного населения(564 467). То есть, на 1 участок в среднем - 2 171 человек, при нормативе - 1 700 человек (одной из причин не достижения данного индикатора является дефицит врачей общей практики (ВОП). На сегодняшний день в Павлодарскую область прибыли - 86 молодых специалистов. Однако существует потребность в 73 врачах. Из местного бюджета впервые в 2018 году дополнительно были предусмотрены бюджетные средства на распределение образовательных грантов. В соответствии с законодательством Республики Казахстан данные образовательные гранты присуждены на конкурсной основе. В настоящее время количество обучающихся по гранту акима Павлодарской области составляет 104 человек: 74 человек по специальности "Общая медицина" и 30 резидентура.

Открыт дополнительный пост скорой медицинской помощи в селе Новоямышево на трассе республиканского значения Павлодар - Семей и селе Чернорецк трасса Павлодар - ОМСК. Также решается вопрос о месте дислокации еще одного поста на трассе Павлодар - Новосибирск. До конца текущего года планируется открытие дополнительных постов скорой помощи в густонаселенных сельских округах области на трассах Павлодар-Барнаул, Павлодар-Астана, Павлодар-Русская Поляна. Бригады оснащены самым современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения различных заболеваний. Особую роль в диагностике играют кардиометры - приборы для дистанционной передачи ЭКГ в онлайн режиме в центральную диспетчерскую и областной кардиологический центр с установленной скайп программой. Выезд на вызовы будет осуществляться на новом, высоко проходимом реанимобиле, оснащенном дефебриллятором, аппаратами ИВЛ, небулайзерами, пульсоксиметрами, перфузорами и так далее, отметили в акимате.

С апреля текущего года начата работа по переводу медицинской отчетности на безбумажный формат оказания медицинских услуг. В декабре 2018 года, в соответствии с графиком, данная работа будет завершена. В данный момент во всех поликлиниках области реорганизованы старые регистратуры с амбулаторными картами пациентов, вместо них организована "Информационно-справочная служба". На сегодняшний день более 80 тысяч человек создали личный кабинет пациента и зарегистрировались в мобильном приложений DamuMed, при этом в ряде районов показатель охвата населения мобильным приложением низкий.

По итогам обсуждения текущего состояния здравоохранения области глава региона Булат Бакауов поручил акимам городов и районов внести предложения по привлечению врачей общей практики, активизировать работу по предоставляемому социальному пакету для молодых специалистов, увеличить размер стимулирования ранней явки беременных на учет до 15 МРП повсеместно, рассмотреть вопрос по повышению размера социальной помощи больным туберкулёзом (до 10 - 15 МРП), также принять меры по охвату мобильным приложением населения, разъяснить возможности использования мобильного приложения DamuMed и активного его использования.

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