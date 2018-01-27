Астана. 26 января. Kazakhstan Today - О поступлении бесплатных лекарств в регионы можно узнавать через Интернет, передает Kazakhstan Today.

"Информацию о том, какие лекарства для бесплатного отпуска диспансерным пациентам уже отгружены в регионы, теперь можно найти на сайте Единого дистрибьютора, в разделе "Информация по АЛО на 2018 год" по ссылке ", - сообщили в пресс-службе ТОО "СК-Фармация".

По информации пресс-службы, на сайте ведомства создан специальный раздел, в котором пациенты могут найти необходимую информацию о состоянии закупа лекарств через систему единой дистрибуции и их наличия в аптечных организациях, отпускающих лекарства по бесплатным рецептам. Информация в разделе будет обновляться ежедневно.

"Мы понимаем, как важно пациентам знать, есть ли заявка на необходимое им лекарство в их регионе, и поступило ли оно в аптечные пункты. Поэтому было принято решение о публикации этих данных в открытом доступе", - рассказала исполняющая обязанности председателя правления Единого дистрибьютора Шария Исмуханова.

Также, по информации пресс-службы, на сайте можно найти данные о том, где в регионе осуществляются отпуск бесплатных препаратов, с указанием адресов и телефонов.

Кроме того, в разделе опубликованы телефоны горячей линии, куда казахстанцы смогут позвонить, чтобы получить более точную информацию о графике отгрузки необходимых препаратов в их регион.

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