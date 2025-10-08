07.10.2025, 19:42 2721
Поликлиникам будут меньше платить из ФСМС за незастрахованных казахстанцев
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
По словам министра, после запуска ОСМС среднегодовой темп прироста финансирования отрасли увеличился более чем в два раза, составив 23,8%, что стимулировало приток частных инвестиций. Она добавила, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в отрасли.
По словам главы ведомства, рост финансирования напрямую повлиял на доступность медуслуг и условия труда медработников. За последние 7 лет расходы на одного жителя выросли в 2,6 раза (с 98 тыс. до 258 тыс. тенге), а средняя зарплата врачей - в 2,8 раза (со 159 тыс. до 442 тыс. тенге). Количество оказанных медуслуг увеличилось в 2,7 раза.
Акмарал Альназарова сообщила, что страховая модель стимулировала конкуренцию, увеличив долю частных поставщиков медуслуг до 63%. Одновременно с этим были повышены требования к медорганизациям и усилен контроль за качеством их услуг.
Кроме того, совершенствуется механизм оплаты. С 1 октября 2025 года для ПМСП вводится правило, по которому за прикрепленных незастрахованных граждан оплата будет составлять 90% от КПН, а при отсутствии фактов обращений граждан в течение года - 80%. По словам главы Минздрава, эти меры направлены на создание финансовых стимулов для обеспечения разворота системы к нуждам и потребностям граждан.
Ранее сообщалось, что Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков.
