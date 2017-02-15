В 2016 году в Казахстане выявлено 2725 новых носителей ВИЧ-инфекции

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2016 года в Казахстане число выявленных носителей ВИЧ-инфекции составило 2725 человек, что на 17,1% больше, чем в январе - декабре 2015 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По информации статведомства, в декабре 2016 года выявлено 239 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 54,2% больше, чем в декабре 2015 года, передает Kazakhstan Today.

В январе - декабре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 7,3% снизилось число зарегистрированных случаев заболеваний туберкулезом органов дыхания и составило 8196 человек. В декабре 2016 года зарегистрировано 570 случаев заболеваний туберкулезом.

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