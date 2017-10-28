В Алматы стартовал научно-практический курс ProVisio по вопросам УЗИ

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы, в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, стартовал ежегодный научно-практический курс ProVisio на тему "Сложные и запутанные вопросы УЗИ: сердце и мозг", передает Kazakhstan Today.

Приглашенный лектор курса - врач акушер-гинеколог, эксперт по ультразвуковой диагностике и медицине плода Больницы Университетского Колледжа Лондона, доктор Фред Ушаков.

Курс организовала компания "ОрдаМед Центральная Азия" при поддержке Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РК, КГУ "Управление здравоохранения города Алматы" и городского центра репродукции человека.

Научно-практический курс ProVisio проводится для специалистов ультразвуковой диагностики уже более 10 лет. Традиционно это направление - одно из самых популярных в диагностике, в этой связи регистрация на курс закончилась за неделю до старта курса, сообщили организаторы курса.

"В течение трех дней на курсе будут рассмотрены тяжелые врожденные пороки сердца при нормальном 4-камерном срезе, анатомические варианты и патология кровеносных сосудов. Практическая демонстрация озвученного материала будет на новом универсальном ультразвуковом сканере WS80A компании "Samsung Medison" с 3D, 4D и 5D экспертного класса", - уточнили в компании.

В начале курса была проведена презентация аппарата от организаторов курса и официальных представителей "Samsung Medison" в Казахстане - компании "ОрдаМед Центральная Азия" в лице регионального менеджера Пола Ко и клинического специалиста Джиюн Ким. Были представлены инновационные технологии и расширенные возможности объемного ультразвука, которые позволяют существенно сократить время и точность исследования. В частности, были рассмотрены передовые опции E-Cervix, IOTA-ADNEX и 3D CEUS для HyCoSy.

Отмечается, что в этом году компания при сотрудничестве с официальными региональными представителями провела около 10 курсов с приглашением известных экспертов в области ультразвуковой диагностики. В связи с расширением, компания планирует проводить курсы ProVisio во всех городах республики и в странах СНГ.

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