В Алматы в ближайшие три года планируется строительство крупных медобъектов

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В Алматы в ближайшие три года планируется построить ряд крупных медицинских объектов, среди которых новый онкологический центр, казахстанско-японский диагностический центр, родильный дом и международный госпиталь Mount Sinai, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил новый медицинский центр "Керуен-Medicus". В ходе встречи с коллективом клиники он отметил, что Алматы первым среди городов Центральной Азии вошел в сеть Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города" и имеет большой потенциал для развития медицинского туризма. Только в 2017 году медицинские услуги получили более 2 тыс. иностранных граждан и почти 270 тыс. человек из других регионов страны. Это принесло в бюджет города более 240 млн тенге, сообщили в пресс-службе акима города.

Вместе с тем глава города отметил, что необходимо повышать качество оказываемых медицинских услуг, обеспечив развитие сферы здравоохранения с внедрением новых технологий. Основное внимание должно уделяться профилактике заболеваний. В первую очередь, это развитие ранней диагностики и здорового образа жизни, обеспечение благоприятной городской среды.

"На самом деле здравоохранение начинается с экосистемы города, поэтому особое внимание мы уделяем вопросам экологии и реализации концепции "Города для людей", делаем акцент на создание пешеходных зон, развитие парков и скверов, внедрение экологичного общественного транспорта, реконструкцию алматинских дворов, строительство детских и спортивных площадок. Сегодня ведется модернизация ТЭЦ-1 и разрабатывается предварительное ТЭО по переводу на газ ТЭЦ-2. До конца года должна быть обеспечена полная газификация частного сектора", - сказал Бауыржан Байбек.

В пресс-службе также проинформировали, что за последние 2 года уровень оснащённости медицинских организаций достиг 75%. Это позволило повысить качество услуг, точность постановки диагноза и своевременно выявлять заболевания на ранней стадии. В рамках цифровизации городской системы здравоохранения планируется внедрение электронного паспорта здоровья пациента, децентрализация с использованием не менее 35 передвижных модульных комплексов, а также оказание качественной медицинской помощи с использованием Smart технологий.

Благодаря современным технологиям в новой клинике "Керуен-Medicus" появилась возможность в режиме реального времени проводить сложнейшие операции в 3D-формате. Медицинским центром подписаны соглашения о сотрудничестве и подготовке кадров с корейской клиникой Severance Hospital и немецкой Freiburg University Klinik, рассказали в акимате.

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