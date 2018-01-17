В Казахстан из Таиланда санавиацией доставили девочку, родившуюся недоношенной

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстан из Таиланда силами санитарной авиации доставили девочку, родившуюся недоношенной, передает Kazakhstan Today.

"6 января 2018 года у гражданки Казахстана, находившейся на семейном отдыхе в Таиланде, начались преждевременные роды. Семимесячная малышка родилась весом 1430 граммов с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, после получения медицинской документации Минздрав совместно с Республиканским центром санитарной авиации и МИДом незамедлительно начали организацию транспортировки малышки и ее мамы на родину.

Накануне специализированный борт санавиации в сопровождении мобильной бригады благополучно транспортировал девочку вместе с мамой в Центр перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы. Малышка получает необходимую медицинскую помощь в условиях стационара.

По данным Министерства здравоохранения РК, за 5 лет существования службы санитарной авиации из-за рубежа на родину было транспортировано 40 граждан Казахстана, находящихся в критическом состоянии. Все медицинские транспортировки из стран ближнего и дальнего зарубежья были осуществлены за счет средств республиканского бюджета.

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