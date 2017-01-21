Астана. 20 января. Kazakhstan Today - В Казахстане поэтапно восстановят педиатрические участки, сообщила сегодня в ходе совещания министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова.

По словам Дуйсеновой, рабочей группой по выработке предложений по улучшению организации оказания медицинской помощи детям на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в течение 3 месяцев проведена работа по изучению текущей ситуации в системе здравоохранения, анализ действующей модели оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, изучена структура участков ПМСП, передает Kazakhstan Today.

"В связи с имеющимся дефицитом кадров принято решение о поэтапном восстановлении педиатрических участков", - сказала министр.

В свою очередь исполняющая обязанности генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Риза Боранбаева сообщила, что восстановление педиатрических участков будет осуществляться в 2 этапа. "На первом этапе (2017-2018 годы) - внедрение на уровне ПМСП педиатров-консультантов для совместной работы с врачами общей практики (ВОП). На втором этапе (2019-2024 годы) - открытие педиатрических участков для детей в возрасте от 0 до 5 лет и увеличение количества педиатров в амбулаторно-поликлинической службе за счет увеличения объемов подготовки кадров и усиления образовательных программ для интернов-педиатров", - сказала она.

По информации пресс-службы МЗСР, дети в возрасте от 0 до 5 лет являются наиболее уязвимыми в плане заболеваемости и смертности, что обосновывает введение обслуживания именно этой возрастной группы.

Руководитель РЦРЗ также сообщила, что в сентябре 2017 года по поручению премьер-министра РК в медицинских вузах страны будут восстановлены педиатрические факультеты. Кроме того, с этого же срока начнется подготовка участковых педиатров через интернатуру по новым образовательным программам с дальнейшим правом работать на уровне ПМСП.

В ходе совещания Дуйсенова также рекомендовала местным исполнительным органам решить все вопросы по переводу ВОП, имеющих необходимую профессиональную подготовку, в педиатры-консультанты. "Необходимо решить вопрос, чтобы педиатры, которые будут переводиться с ВОП, не потеряли в зарплате. По данным Комитета оплаты медицинских услуг, сейчас педиатры получают меньше врачей общей практики. Вам надо рассмотреть возможность осуществления доплат", - сказала она.

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