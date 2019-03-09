Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане с участием частных инвесторов построят три университетских больницы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент агентства.





В настоящее время находятся в работе три проекта ГЧП по созданию университетских больниц. Цели и задачи данных проектов соответствуют Посланию главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года", - сообщил глава Минздрава.





В частности, по его словам, университетская больница появится в городе Алматы. Уже получено положительное экономическое заключение на концессионное предложение и ведется разработка конкурсной документации. При этом, чтобы повысить инвестиционную привлекательность проекта, к нему привлечены консультанты Европейского банка реконструкции развития, которые представят предложения к конкурсной документации. Стоимость проекта рассчитана в сумме 28 млрд тенге, а планируемый срок концессии составит 16 лет.





Также совместно с Азиатским банком развития ведется разработка документации по проекту строительства университетской больнице в городе Караганде. Предварительная стоимость этого проекта составляет 56,4 млрд тенге, срок концессии - 30 лет.





Комиссией по концессиям в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности, одобрено включение проектов при КазНМУ и КГМУ в перечень концессионных проектов особой значимости. Вместе с тем, в целях реализации 78-го шага Плана нации "100 конкретных шагов" и Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы ведется работа по реорганизации вузов, в том числе КазНМУ и КГМУ, в некоммерческое акционерное общество со 100% участием государства. В этой связи в настоящее время совместно с министерствами национальной экономики, финансов и Азиатским банком развития прорабатывается институциональная схема реализации проектов, в том числе посредством внесения поправок в законодательство Республики Казахстан", - отметил Биртанов.





Кроме того, как проинформировал министр, по проекту создания объединенной университетской больницы на 1265 коек получено экономическое заключение Министерства национальной экономики на инвестиционное предложение. Стоимость проекта рассчитана в размере 131,7 млрд тенге с предварительным сроком концессии - 20 лет. Между тем к консультативному сопровождению проекта планируется привлечь Международную финансовую корпорацию (IFC). В сентябре текущего года Координационный совет по реализации рамочных соглашений о партнерстве между правительством РК и международными финансовыми организациями уже одобрена реализация проекта совместно с IFC. В настоящее время готовится заключение соглашения между Министерством здравоохранения и IFC.





Вместе с тем Биртанов проинформировал о том, что в целом за 2016-2018 годы в республике наблюдается положительная динамика заключения договоров ГЧП в сфере здравоохранения. За это время в регионах заключено 68 контрактов, по которым на сегодняшний день введены в эксплуатацию 44 объекта ГЧП. Привлечение в медсферу частных инвесторов позволило за три года открыть новые врачебные амбулатории, гемодиализные и офтальмологические центры, поликлиники, реабилитационные центры и даже станцию скорой помощи. При этом было создано 1003 рабочих места.





Чтобы обеспечить возможность реализации проектов ГЧП в рамках государственных программ были внесены поправки в Государственную программу развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык" на 2016-2019 годы. Как уточнил министр, регламентирован порядок определения частного партнера и заключения договора ГЧП на поставку медицинского оборудования, по созданию больничных и амбулаторно-поликлинических организаций.





Как подчеркнул Биртанов, в результате реализации проектов ГЧП государство получает современную инфраструктуру и эффективное управление, при этом распределяя рисков с частным партнером. Населению обеспечиваются качественные медицинские услуги по приемлемым ценам, а частный сектор получает стабильный и долгосрочный бизнес.





Вместе с тем в реализации местных проектов ГЧП существует проблемный вопрос. В настоящее время на обеспечение государственных обязательств по проектам ГЧП лимит по одному региону на трехлетний период на все сектора экономики составляет в среднем 58 млрд тенге, тогда как обязательства на один крупный проект ГЧП по строительству многопрофильной больницы составляют порядка 60 млрд тенге. В этой связи министерство предлагает рассмотреть возможность увеличения лимитов гособязательств по проектам ГЧП, в том числе концессии, и закрепления суммы обязательств на сферу здравоохранения в рамках реализации перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения", - сказал Биртанов.





Также Минздрав предлагает рассмотреть возможность софинансирования из республиканского бюджета государственных обязательств по местным проектам ГЧП, в том числе концессии.





В целом реализация мероприятий по развитию инфраструктуры здравоохранения должна позволить планомерное осуществление 1,3 трлн тенге инвестиций на развитие порядка 2000 объектов амбулаторно-поликлинических организаций на сумму 259,0 млрд тенге и 427 объектов больничных организаций на сумму 995,8 млрд тенге. Ожидается, что среднегодовой темп роста инвестиций до 2025 года составит 9,3%. Вкупе с мерами по развитию конкуренции, совершенствованию тарифной политики, цифровизации, результатами внедрения механизмов ГЧП станут современная эффективная инфраструктура организаций здравоохранения в условиях внедрения ОСМС", - заключил министр.





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