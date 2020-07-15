В Минздраве прокомментировали рассылку о зараженных коронавирусом масках

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК прокомментировал аудиорассылку в мессенджере WhatsApp о якобы зараженных коронавирусной инфекцией масках, которые завезены с гуманитарной помощью из Китайской Народной Республики, передает Kazakhstan Today.

Данная информация не соответствует действительности. Вместе с тем все медицинские изделия и лекарственные средства, поступающие из других стран, проходят тщательную проверку на соответствие всех установленных обязательных требований", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, информация по данному случаю была передана в органы внутренних дел для выяснения личности распространителя.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации", - отметили в ведомстве.

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