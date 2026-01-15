哈萨克斯坦将启用新版贫困统计标准

Рассказать друзьям

阿斯塔纳。12月31日。KAZAKHSTAN TODAY - 哈萨克斯坦今日通讯社（Kazakhstan Today）发布2025年度哈萨克斯坦主要政治、经济事件以及在哈萨克斯坦社会引起最大反响事件的综述。

哈萨克斯坦通过新税法

2025年7月，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫签署了新的《税法典》，该法典将于2026年1月1日生效。大规模的税收改革将影响个体经营者、有限责任公司以及雇佣员工。

新法典规定了关键税种的变动。具体而言，设定了新的增值税基本税率——16%。对于药品和医疗服务，设定了降低的增值税税率——自2026年起为5%，自2027年起为10%。对于期刊印刷品的销售，设定了降低的增值税税率——10%。增值税强制登记门槛降低至1万倍月核算基数（4000万坚戈）。

同时，企业所得税税率保持在20%的水平，但引入了差异化税率：银行和博彩业为25%；2026年社会领域组织为5%，2027年提高至10%。农业生产者税率保持优惠——3%。此外，来自统一养老基金的养老金支付免征个人所得税。车龄超过10年的汽车交通税降低。残疾人社会税收抵扣额度从882倍月核算基数提高至5000倍月核算基数。

值得注意的是，哈萨克斯坦商界曾多次对法典的个别条款表示反对。

例如，9月份，哈萨克斯坦国家企业家商会"阿塔梅肯"表示，税法典的拟议变更可能引发药品短缺并破坏国内生产。担忧的主要原因是从2026年起对药品和医疗器械征收增值税。商界坚持要求紧急解除对药品批发和零售价格的管制。

10月，商界和公民社会代表因《哈萨克斯坦共和国税法典》第286条第16款的效力发起请愿。该条款涉及纳税人从采用基于简化申报的特殊税收制度的人士处购买商品、工程、服务之日发生的支出。据请愿发起者称，"该规范实际上排除了承认与采用基于简化申报的特殊税收制度的实体进行交易的支出的可能性。"然而，关于新税法典的请愿未通过审核。请愿发起人、税务顾问叶卡捷琳娜·金通报了此事。她计划对决定提出申诉并诉至宪法法院。该专家还向总统提交了呼吁。

与此同时，政府决定采取一系列措施，以减轻新税法典实施对中小企业的负面影响。国家税务局宣布将对新法典中关于特殊税收制度的部分进行修订。

具体而言，将引入针对自雇人员的特殊税收制度；中小企业的基于简化申报的特殊税收制度将保留；此前采用针对农牧场的特殊税收制度的农牧场，将继续按原有条件和税率缴纳个人所得税。政府保证，简化制度将保留给约70%的纳税人使用。

11月初，卫生部宣布，计划对国家保障医疗救助范围和强制社会医疗保险范围内的医疗服务和药品免征增值税。据称，对于私营部门的医疗服务提供、药品和医疗器械销售，设定了降低的增值税税率——2026年为5%，2027年为10%。

12月，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫指示政府仔细分析商界关于新税法典某些条款实施问题的呼吁。他强调，应特别关注完善税收管理。

随后，哈萨克斯坦总理奥尔扎斯·别克坚诺夫指示国民经济部会同有关国家机关，为在普通税收制度下运营的中小企业制定额外的非税收支持措施。同时，将"从零开始"进行税收管理。

哈萨克斯坦财政部长马迪·塔基耶夫指出，新税法典规定了重要的支持措施。对于欠税不超过1500倍月核算基数（约650万坚戈）的纳税人，将可获得不超过1年的延期/分期缴纳税款，无需财产抵押和银行担保。与此同时，据媒体报道，在税收改革的背景下，哈萨克斯坦企业家已开始在吉尔吉斯斯坦注册个体经营者。





首座核电站建设启动

8月初，在阿拉木图州乌尔肯村举行了哈萨克斯坦首座核电站建设工作的隆重启动仪式——旨在选择最佳场址和准备设计文件的工程勘察。负责核电站建设的国际财团的牵头方是俄罗斯国家原子能公司"Rosatom"。此外，据报道，国际原子能机构将在核电站建设的所有阶段支持哈萨克斯坦。

据哈萨克斯坦原子能机构主席阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫称，项目总投资额约为140-150亿美元。此外，还将有10亿美元用于建设社会设施和现代化基础设施。勘察工作将持续约18个月。同时，正如该机构负责人所指出的，电站建设的确切开始日期只有在完成设计勘察后才能知晓。

值得注意的是，于9月25日开始、持续至10月10日在eGov Mobile平台上进行的该国首座核电站最佳名称竞赛。竞赛期间，每位哈萨克斯坦公民均可提出自己的命名方案。最终，哈萨克斯坦首座核电站被命名为"巴尔喀什"。共有27，157名16岁以上公民参与了竞赛。每位参与者可提出一个名称。

除了首座核电站，哈萨克斯坦还计划建设另外两座电站。9月中旬，哈萨克斯坦总统做出了相应指示。10月，阿尔马萨达姆·萨特卡利耶夫表示，第二座核电站可能建在阿拉木图州。





巴嘎纳什勒儿童强制搬迁丑闻震惊社会

2025年3月初，当局宣布计划将位于阿拉木图市巴嘎纳什勒的阿拉木图州第一儿童之家的孩子们迁至科纳耶夫附近正在建设的新址，引发了丑闻。当时，阿拉木图州教育局表示，儿童之家大楼已陈旧，进行大修不适宜，因为需要大量资金投入。孤儿们自己呼吁当局将他们留在阿拉木图。孩子们的视频呼吁发布在社交媒体上。

几天后，迪娜拉·扎基耶娃表示，居住在巴嘎纳什勒州第一儿童之家的孩子们仍将留在同一栋大楼内。她解释说，已经在城市上学的孩子们将继续在熟悉的环境中学习，而新接收的孩子将被安置在科纳耶夫。

7月，阿拉木图州政府表示，儿童搬迁仍将进行。据报道，首先将搬迁44名儿童——1-4年级学生，而高年级学生的搬迁将分阶段进行，同时确保教育过程稳定和社会适应。

7月21日，社会活动家阿鲁然·萨因发布了孤儿从第一儿童之家强制搬迁的视频。值得注意的是，画面中可见大量警察人员，且他们对儿童之家的孩子们使用了强制措施。视频显示警察扭住青少年的手臂、哭泣的幼儿以及愤怒的人权活动家，引起了广泛的社会反响。

同日，哈萨克斯坦总统下令取消将儿童之家孩子们从阿拉木图迁往科纳耶夫的计划。同时指示对儿童之家进行维修，以便其孩子们在南方首都继续学业，并将该设施移交阿拉木图市管理。

鉴于已发生的情况，已指派总统办公厅进行职务调查。

在阿拉木图孤儿搬迁丑闻之后，阿拉木图州副州长博拉特·库伦别科夫、教育局局长萨尔塔纳特·别斯帕耶娃和内政管理局局长叶里克·阿比托夫被免职。

哈萨克斯坦今日新闻社两次向内务部发出问询，请求就警察的行为及其合法性提供详细评论，并说明谁将为驱逐儿童过程中警察的行为承担责任、由谁下达了相关强制驱逐儿童的警察命令。特别是，在答复新闻社的再次问询时，内务部表示，"目前正在对问询中提及的事实进行职务调查，将根据其结果给出法律评估。"值得注意的是，这一引起轰动的事件的调查结果尚未公布。

10月，阿拉木图市副市长安扎马特·卡尔德别科夫在哈萨克斯坦新闻中心举行的新闻发布会上表示，巴嘎纳什勒儿童之家的孩子们将在维修期间暂时转移到另一个中心。

12月，阿拉木图市市长达尔汗·萨特巴尔迪澄清，计划于2026年9月至10月间将巴嘎纳什勒的新儿童之家大楼投入使用。这是据媒体报道。





哈萨克斯坦粮食收成创纪录

2025年，哈萨克斯坦粮食及一系列其他农作物收成创纪录。据官方数据，从1600万公顷土地上，平均单产17公担/公顷，收获了2710万吨粮食。从小麦1220万公顷土地上，收获了2030万吨，比上一年度增加50万吨。大麦收获约400万吨，与去年持平。

创纪录的成果不仅体现在粮食上——哈萨克斯坦历史上首次收获了约100万吨豆类作物，以及大量油料作物。

还收获了290万吨马铃薯、380万吨蔬菜和260万吨瓜类作物。棉花采收已完成。得益于引进包括滴灌在内的现代种植技术，一些农场单产达到了50公担/公顷。总体平均单产近30公担/公顷，收获了42.8万吨籽棉，比去年水平高出42%。

据政府解释，新收成高产量的重要因素在于及时施肥和春季田间工作的早期融资。在 allocated 用于播种的7000亿坚戈中，已使用了5020亿坚戈。

10月底，通过农业信贷公司开始接受农民关于2026年播种季优惠融资的申请。

此外，在 allocated 用于农业机械优惠租赁的2500亿坚戈中，申请额达到了2530亿坚戈，这意味着农业机械 fleet 将更新约8000台套。

值得注意的是，高产量不仅为国内粮食供应，也为哈萨克斯坦农产品出口到外部市场奠定了坚实基础。

特别是，据哈萨克斯坦国家铁路公司数据，从2025年9月至11月27日，已运出310万吨粮食。国家铁路公司还指出，哈萨克斯坦粮食对乌兹别克斯坦的供应增长了32.8%，对吉尔吉斯斯坦增长了两倍，对阿富汗增长了28.8%。





阿拉木图市上部区域实施建设禁令

多年来，阿拉木图市上部区域的建设问题一直引发市民和专家的激烈争论。8月初，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫指示对城市上部区域住宅小区建设和零星建设实施禁令。

随后，城市规划与城市化管理局澄清，该禁令涉及塔尔加尔公路、大阿拉木图环城路、阿尔法拉比大街、萨因街和詹多索夫街以南的区域。

据指出，这些区域的密集建设导致了一系列系统性问题。其中之一是社会基础设施的严重短缺。这些地区存在教育和医疗机构的短缺。

此外，城市上部区域缺乏集中供水和污水处理系统，现有公用设施由几家垄断企业控制，其网络已超载且无法提供必要容量。街道道路网络无法应对增长的交通流量，缺乏灌溉渠网络导致强降雨期间发生内涝。

此外，山区大部分区域位于不稳定的亚黏土上，遇湿易发生移动。非法建设、砍伐绿地和使用未经许可的化粪池增加了土壤位移和破坏的风险。

10月，在阿拉木图市议会第三十六次非常会议上，议员们通过了在前山区建设多户住宅小区的禁令。该禁令已经生效。

同样在11月，阿拉木图市政府在市区不同区域预留了30块地块，为期20年。随后，该市土地关系管理局澄清，这些地块将根据阿拉木图市总规划用于国家需求。





2025年哈尔滨亚洲冬季运动会结果：哈萨克斯坦位列奖牌榜第四，斩获20枚奖牌

2025年，冬季亚洲运动会在中国哈尔滨市举行。根据2025年亚冬会结果，哈萨克斯坦运动员共获得20枚奖牌：4枚金牌、9枚银牌和7枚铜牌，位列总奖牌榜第四名。

具体来说，金牌由冬季两项运动员弗拉基斯拉夫·基列耶夫以及男子冰球队、短道速滑队和自由式滑雪空中技巧队获得。国家奥委会指出，自由式滑雪运动员历史上首次登上亚冬会最高领奖台。在金牌争夺战中，他们击败了来自中国的世界顶尖选手。短道速滑运动员同样创造了历史性成就——此前哈萨克斯坦在该项目上从未获得过金牌。

银牌获得者为：叶夫根尼·科什金（速度滑冰）、女子短道速滑队、混合短道速滑队、女子冰球队、女子越野滑雪接力队、个人越野滑雪运动员康斯坦丁·博尔佐夫、瓦迪姆·库拉莱斯（冬季两项）、混合自由式滑雪空中技巧队以及男子冬季两项接力队。

铜牌由以下运动员/队伍获得：女子速度滑冰短距离接力队、花样滑冰运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫、越野滑雪运动员奥尔扎斯·克利明和男子越野滑雪接力队、自由式滑雪运动员阿亚娜·若尔达斯（个人空中技巧）及其与阿尔达纳·马哈诺娃的组合（双人同步跳跃），以及女子冬季两项接力队。





哈萨克斯坦成立新的人工智能部

9月，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫在向国民发表国情咨文时宣布，哈萨克斯坦将成立人工智能和数字发展部。此外，政府面临的任务是确保全面引入人工智能以现代化所有经济领域。

随后，根据总统令，数字发展部重组为人工智能部。新部门由扎斯兰·马迪耶夫领导。

另一重要事件是哈萨克斯坦领导人于2025年11月签署了《人工智能法》。该法律引入了人工智能系统运行的基本原则。此外，人工智能现在被承认为人类实现特定目标的工具，所有者和持有人承担了管理风险、确保安全性和可靠性、就人工智能系统运行问题为用户提供支持的义务。

同样在8月，哈萨克斯坦成立了数字总部。据该国政府解释，总部做出具有强制执行力的决策将有助于加速人工智能技术的全面推广。9月，总部通过了一系列关于引入人工智能的决定。

此外，一项显著成就是在阿斯塔纳启动了超级计算机。仪式于7月举行。新的超级计算机集群能够按照FP8格式计算的方法提供高达2百亿亿次（exaflops）的算力，这使其成为中亚地区最强大的计算解决方案。据总统府指出，超级计算机将使哈萨克斯坦在数字技术发展方面取得重大进展。从事神经网络解决方案开发的初创企业、大学、科学中心以及国有和私营公司将能够获得高性能计算能力。

11月，人工智能部宣布，超级计算机Alem.Cloud在全球最强大计算系统国际排名TOP500中位列第86位。





引入对跟踪骚扰、强迫婚姻和提供资金账户洗钱（"跑分"）的刑事责任

2025年，哈萨克斯坦对刑事立法进行了重要修订。

特别是，7月中旬，哈萨克斯坦总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫签署了"关于对《哈萨克斯坦共和国刑事法典》等法律法规进行修订和补充的法案"。

9月，"强迫婚姻"修正案生效。该规范规定了为强迫其违背意愿结婚而绑架人，以及强迫缔结婚姻或同居的刑事责任。现在此类行为被定为严重犯罪，犯罪人将面临最高7年监禁的惩罚，在加重情节下，最高可判处10年监禁。

此外，删除了允许绑架者在自愿释放受害者的情况下逃避刑事责任的规定。现在无论后续是否释放，都将受到惩罚。

10月，在奇姆肯特市和克孜勒奥尔达州登记了首批关于强迫结婚事实的刑事案件。

另一项关键创新是引入了对跟踪骚扰的刑事责任——非暴力但造成重大心理伤害的纠缠性跟踪。现在，跟踪骚扰被理解为旨在违背他人意愿与其建立不受欢迎的联系或对其进行跟踪的行为。这可能包括持续电话、跟踪、通过网络监控或其他形式的侵犯个人边界、引起恐惧或焦虑并造成重大伤害的纠缠行为。

现在对此类行为规定了刑事责任：罚金最高200倍月核算基数、社会劳动或矫正劳动最高200小时，或逮捕最高50天。

此外，《哈萨克斯坦共和国刑事法典》引入了新的条款，规定了为提供资金账户洗钱（"跑分"）的刑事责任——向第三方提供自己的银行账户访问权限，以便将资金用于犯罪目的。据内务部解释，这一现象是互联网欺诈计划中的关键环节之一，用于兑现和转移被盗资金。

现在，根据严重程度、行为性质和获利规模，刑事法典第232-1条规定了从罚金到最高7年监禁并处没收财产的惩罚。

11月，国内已登记了10起关于"跑分"的刑事案件。





哈萨克斯坦恢复高鼻羚羊捕杀

2025年7月，在西哈萨克斯坦州境内正式开始了高鼻羚羊的捕杀工作，该工作已于去年冬季暂时中止。"调控数量"工作持续至11月底。

据当时该州政府解释，该措施旨在"维持自然平衡、防止对牧场造成损害并保护农业用地"。工作由专业团队进行，被捕杀动物的肉被送去加工。总体上，哈萨克斯坦约有19.6万头高鼻羚羊被加工成肉。

12月获悉，哈萨克斯坦将恢复高鼻羚羊角的国际贸易。生态部保证，受监管的羚羊角国际贸易收入将用于保护生物多样性、监测和恢复生态系统。

同时，该话题引起了广泛的社会反响：一部分社会公众支持该决定，另一些人则对通过多年保护计划得以恢复数量的稀有物种的命运表示担忧。

哈萨克斯坦今日新闻社网站也进行了一项调查。受访者被问及："高鼻羚羊是独特的动物，是哈萨克草原的真正象征。早在2023年秋季，高鼻羚羊已被列入需调控动物名录。随后发现捕捉工作复杂。生态部宣布将射杀羚羊。去年2月，高鼻羚羊捕杀工作被暂时中止。您认为有必要恢复对独特动物的捕杀吗？" 46%的受访者回答："不，不能捕杀高鼻羚羊"；37%选择回答："有必要建立自然保护区并关心高鼻羚羊种群"；12%认为有必要捕杀，5%回答："我无所谓"。





哈萨克斯坦对引起社会关注案件作出判决

2025年6月，在塔尔迪库尔干市进行了舍尔扎特·波拉特引起社会关注的案件的审判。这名16岁男孩于2024年10月初在塔尔加尔市因口角引发的冲突中被杀。被告席上有9人，包括一名未成年人，案件在公开法庭审理。同时进行了在线直播。

主犯希纳瑟勒·阿布扎尔被判处23年监禁。拉维尔·萨基耶夫被判处20年监禁，阿扎马特·托克托巴耶夫被判处15年监禁，努尔基亚斯·伊利亚索夫被判处9年监禁，达尔汗·阿斯肯塔尤、努尔博勒·托克托巴耶夫、申格瑟·别尔戈扎耶夫各被判处7年监禁。未成年人 Ы. 因不举报犯罪被判处1年6个月监禁。

另一起引起社会关注的案件是"Biz birgemiz"基金会负责人佩里扎特·凯拉特的案件。该活动人士于2024年秋季因涉嫌盗窃为受洪灾影响的哈萨克斯坦人筹集的15亿坚戈而被拘留。嫌疑人用窃取的资金旅行、购买豪华房地产和汽车、购买名牌珠宝和配饰。后来发现，2023年11月，佩里扎特·凯拉特曾组织为巴勒斯坦居民提供人道主义援助的筹款活动。

2025年7月，佩里扎特·凯拉特被判处10年监禁，其母亲盖尼·阿拉什巴耶娃被判处7年监禁。她们被指控犯有三项欺诈罪，以及团伙预谋、多次、特大金额的洗钱罪。

9月获悉，佩里扎特·凯拉特的财产将被拍卖出售。

同样引起轰动的是2025年5月"阿斯塔纳轻轨"前负责人塔尔加特·阿尔丹在安塔利亚被捕。他已于2024年被缺席判处9年监禁。他被认定犯有滥用职权、违背职务利益并造成严重后果的罪行。

同时，据阿斯塔纳市市长杰尼斯·卡西姆别克称，轻轨本身将于2026年初启动。





哈萨克斯坦庆祝胜利80周年

2025年，哈萨克斯坦居民庆祝了伟大卫国战争胜利80周年。该国为庆祝胜利纪念日实施了一系列广泛的活动计划。

特别是，据卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫总统称，已决定在全国各地以英雄名字命名约500条街道。

此外，在阿斯塔纳举行了大规模的阅兵式和庆祝音乐会。而在阿拉木图举行了"Батырларға тағзым"（"不朽军团"游行）爱国主义活动。伟大卫国战争参与者的后裔手持他们的肖像走过城市街道。游行队伍由军乐队、仪仗连和退伍军人组织代表带领。游行以在光荣纪念碑的永恒之火前庄严献花结束。超过3万人参加了该活动。

同样在胜利日，在28位潘菲洛夫近卫军战士公园举行了大型音乐会节目，晚上阿拉木图市民欣赏了有500多架无人机参与的独特灯光秀。

此外，为纪念周年，国家银行发行了献给胜利80周年的纪念币。



