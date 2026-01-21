哈萨克斯坦将设立副总统职位

Фото: Akorda

克孜勒奥尔达，1月20日 —— KAZAKHSTAN TODAY讯 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席全国库鲁尔泰会议时宣布，将设立副总统职位。

国家元首表示：“今天，在本次全国库鲁尔泰的闭幕会议上，我想提出一项新的重要建议。我提出的这项新举措将为我们数年来有条不紊构建的整个政治体系画上圆满的句号。这就是关于设立哈萨克斯坦共和国副总统制度并在宪法中予以相应确认。”

他指出，副总统将由总统在议会简单多数票同意后任命。其职权范围将由总统本人确定。

副总统在总统授权下将承担以下职责：

在国际论坛以及与外国代表团谈判中代表哈萨克斯坦共和国利益；

在议会中代表总统利益；

与国内外社会政治、科学及文化教育组织进行互动；

执行总统的其他委托。

“涉及副总统公务职能的这些基本规定，也应体现在宪法文本中。现行议会的部分保障性机构建制及国务顾问职务将被撤销。总统办公厅的职能、结构和管理体系将根据实际需要进行改革。当然，众所周知，副总统职位存在于许多国家。在我国，设立这一职位将稳定国家治理进程，并最终明确权力层级关系。” 国家领导人解释道。

他强调，此项宪法新规并不意味着总统权力制度本身的削弱。

“相反，总统职位仍然是国家体系中的首要职位。我坚信，哈萨克斯坦将成功发展成为一个总统制共和国。这一行之有效的政治制度不容放弃。况且，国际经验也充分证明了这一选择的正确性。” 国家元首补充道。

总统在讲话中指出，有必要在宪法中明确规定，在国家元首职权提前终止的情况下举行非例行总统选举。

托卡耶夫指出：“根据宪法，在发生总统无法履行职责的紧急情况时，其剩余任期内的职权将移交参议院议长。如果参议院议长无法管理国家，总统职权将按规定程序移交给相应官员。然而，问题的关键在于‘剩余任期’这一表述，该期限可能是6个月，也可能是6年。”

因此，他继续道，宪法中必须明确规定，在国家元首职权提前终止的情况下，应在两个月内举行非例行总统选举。

“我们国家的任何领导人都应通过选举，即合法途径上台。这是我坚定不移的立场。这一规定应成为未来国家元首也必须遵循的不可动摇的原则。” 总统补充道。