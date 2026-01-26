哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦政治改革获欧洲认可

Рассказать друзьям

阿拉木图，1月22日（今日哈萨克斯坦）— 根据"阿拉木图空气倡议"基金会的研究，阿拉木图市每日有超过60万辆汽车行驶，而交通是二氧化氮（NO2）排放的主要来源。

研究显示，阿拉木图的汽车化进程持续高速发展。这直接影响了城市的空气质量和交通状况。根据哈萨克斯坦内务部2025年9月的数据，该市注册的汽车数量已达79.7万辆，比一年前（64.7万辆）增加了近15万辆。其中71.4万辆为乘用车。电动汽车的数量也在迅猛增长：一年内几乎翻了一番，从6,410辆增至12,401辆。但其占全市汽车总量的比例仍仅为2%左右。同时，研究指出，阿拉木图30%的汽车车龄超过20年，25%的车龄在10至20年之间。

日益增长的汽车保有量加大了对生态环境和道路基础设施的压力。交通拥堵增加了单次出行的耗时、燃料消耗以及每公里行程的排放量。在高峰时段，繁忙主干道沿线的污染（混合气体及NO2、PM2.5、PM10颗粒物）会成倍增加。根据"阿拉木图空气倡议"基金会早前（2024年）的研究，该市年平均NO2浓度远超世界卫生组织的建议标准：2023年超标6.1倍，2024年超标5.9倍。

专家指出，长期暴露于汽车尾气污染与儿童及成人哮喘发病率上升、心血管疾病风险增加、妊娠并发症、长期认知障碍以及总体死亡率提高有关。

风险最大的居民是那些生活在繁忙主干道100-500米范围内的人群。同时，车内人员也面临高水平的尾气暴露：在拥堵情况下，车内污染水平可能比畅通行驶时高出40%。

"阿拉木图空气倡议"基金会的研究表明，老旧汽车造成了不成比例的高排放。

基金会执行主任朱尔德兹·萨乌列别科娃介绍说："我们的研究证实了一个关键的失衡假设：在阿拉木图，有毒排放的主体并非全部车辆，而仅是一部分。为了解真实情况，我们与Sergek集团合作，分析了长达一年的交通流数据——共涉及180万辆独立汽车。我们发现，市内每两辆车中就有一辆属于落后的环保标准（0-4级）车辆。正是这部分车辆产生了78%的有害排放，却只承担了总行驶里程的大约三分之一。同时，卡车虽仅占车流的3%，却贡献了全部二氧化氮排放的三分之一。这意味着，我们只需聚焦于更新车队中'最脏'的部分，就能将对市民呼吸系统的负担减轻一半。"

"阿拉木图空气倡议"基金会的情景分析显示：若将0-4级标准的车辆升级至欧5标准，排放将显著减少：氮氧化物降低67%，颗粒物降低62%。仅对货运车辆进行现代化改造，颗粒物排放可减少50%；若所有乘客都转向电动公共交通，PM2.5排放量最多可降低86%。

分析人士总结道，研究数据表明，阿拉木图汽车保有量的增长和高比例的老旧车辆形成了双重压力——既影响空气质量，又考验交通基础设施。解决这一问题需要系统性的方法：更新汽车保有结构、发展环保公共交通以及试点低排放区应成为相辅相成的措施。

此前报道，阿拉木图已批准《大气环境保护条例》。条例规定将分阶段引入低排放区。在低排放区内，禁止燃放烟花，禁止在已通天然气的城区使用固体和液体燃料。作为空气保护措施的一部分，市政府正通过回购和报废老旧汽车来激励车辆更新。