16.02.2026, 15:27 60486
Из аэропорта Актобе запустят прямые рейсы в Китай, Россию, Вьетнам, Грузию и Азербайджан
Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона
Актобе. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из аэропорта Актобе в 2026 году запустят прямые международный рейсы в Китай, Россию, Вьетнам, Грузию и Азербайджан, сообщает пресс-служба городского акимата.
В прошлом году пассажиропоток у нас впервые в истории превысил миллион человек. Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона и укрепили наши международные связи. В 2025 году мы открыли новые международные направления: Шарм-эль-Шейх с Air Cairo, Доху и Фукуок с SCAT, а также Стамбул с Pegasus. В 2026 году планируем дальше расширять сеть и запускать рейсы в Баку, Москву, Тбилиси, Нячанг и Урумчи", - отметил председатель правления АО "Международный аэропорт Алия Молдагулова" Дастан Малиев в ходе аппаратного совещания.
Также особое внимание уделено развитию топливной и логистической инфраструктуры.
Совместно с "КазМунайГаз-Аэро" строится современный модульный склад для топлива JET-A1 и топливный комплекс, соответствующий международным стандартам. Общий объем инвестиций оценивается в 5 млрд тенге. В рамках развития грузовой инфраструктуры с участием инвестора S SISTEM реализуется проект современного логистического комплекса, включающего обработку грузов, инфраструктуру для e-commerce и опасных грузов. Ожидается рост грузопотока, сокращение сроков доставки и создание новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе.
Ранее китайская авиакомпания запустила рейс Алматы - Чэнду Тяньфу.
16.02.2026, 18:48 44151
Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оштрафовал АО "Международный аэропорт Алматы" на сумму более двух миллионов тенге за невыполнение предписания по противопожарной безопасности, передает корреспондент агентства.
Судом установлено, что управление по чрезвычайным ситуациям Турксибского района 11 ноября 2025 года выдало аэропорту предписание устранить выявленные в ходе проверки нарушения. Срок исполнения истек 9 января 2026 года, однако аэропорт так и не устранил нарушения правил пожарной безопасности.
На территории аэропорта разместили контейнеры на расстоянии менее 18 метров от зданий и сооружений на западной стороне Air Astana centre 3. Кроме того, изменения в планировке уменьшили зону действия автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожаротушения в помещениях международного терминала Т-2 - в багажном отделении и бытовых помещениях 1-8", - говорится в постановлении суда.
Как уточнили в суде, аэропорт привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 162 500 тенге.
Ранее депутат мажилиса раскритиковала алматинский аэропорт.
16.02.2026, 18:27 47616
В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Доме дружбы - Центре общественного согласия Восточно-Казахстанской области прошел республиканский молодежный форум "Мы - за новую народную Конституцию". В нем приняли участие глава региона Нурымбет Сактаганов и члены школы молодых активистов, прибывшие со всех уголков страны, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Наш регион становится важной диалоговой площадкой, объединяющей молодежь 17 регионов, центром новых инициатив и содержательного обмена мнениями. Уверен, здесь будут рождаться новые идеи, будет формироваться гражданская позиция молодого поколения и будут озвучиваться конкретные предложения, направленные на развитие страны. Как всем известно, глава государства подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года. В новой Конституции четко закреплено, что Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством!" - отметил аким области.
В завершение Нурымбет Сактаганов подчеркнул особую роль молодежи на пути развития страны и пожелал успехов работе республиканской Школы молодых активистов.
После этого участники выступили с докладами и подчеркнули важность конституционных изменений. Участники форума единогласно поддержали проект новой Конституции.
16.02.2026, 18:00 48831
В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана
Фото: акимат Алматы
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана, расположенного на улице Кажымукана, сообщает акимат города.
Снос объекта произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.
Уточняется, что отсутствие разрешительных документов на строительство было установлено в ходе внеплановой проверки. Также в отношении собственника были приняты административные меры.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
16.02.2026, 16:45 205281
Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы Эксклюзив КТ
Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС города Алматы в ответе на запрос информационного агентства Kazakhstan Today прокомментировало деятельность развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, передает корреспондент агентства.
Ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.
В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".
Реформа разрешительной системы Республики Казахстан полностью исключила все имеющиеся элементы контроля по линии пожарной безопасности на стадии согласовании какого-либо вида деятельности. На сегодняшний день физическим и юридическим лицам для осуществления какой-либо деятельности нет необходимости в получении разрешения в сфере гражданской защиты", - добавили в управлении.
Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.
Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.
На прошлой неделе в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.
"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.
Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос председателю комитета по управлению земельными ресурсами Темиржанову. Мы намерены выяснить, почему самоуправство частника в Алматы оказалось весомее распоряжений акимата и когда государственные органы перейдут от слов к реальному изъятию земель, используемых с вопиющими нарушениями.
16.02.2026, 12:50 70216
Алексей Бородавкин назвал позитивным сохранение статуса русского языка в РК
Дипломат убежден, что русский язык с подачи Казахстана приобретет еще большее значение в СНГ
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Русский язык сохранит официальный статус в Казахстане в случае принятия на референдуме новой Конституции республики, это является позитивным сигналом, заявил в интервью ТАСС посол России в Астане Алексей Бородавкин.
Нельзя оценить иначе, как очень позитивный сигнал, и то, что русский язык не только сохранит свой статус в Казахстане, но и, как представляется, с подачи Казахстана приобретет еще большее значение как на пространстве СНГ, так и в мире", - сказал Алексей Бородавкин.
Посол напомнил, что президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву принадлежит инициатива создания Международной организации по русскому языку. По словам дипломата, "в ближайшие месяцы состоятся необходимые мероприятия для запуска ее работы".
Ранее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
14.02.2026, 14:10 203646
В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В новом международном терминале аэропорта Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Чуньцзе - Нового года по лунному календарю. В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса КНР и представители авиагавани, передает корреспондент агентства.
Вчера, 13 февраля, пассажиры международных рейсов аэропорта Алматы стали свидетелями традиционного шоу, посвященного наступлению праздника весны - Нового года по восточному календарю. Акция была организована для популяризации восточной культуры и укрепления имиджа Алматы как ключевого авиационного хаба.
Организатором праздника выступило Генеральное консульство КНР в Алматы совместно с представительствами китайских авиалиний. Исполняющий обязанности Генконсула Люй И поздравил участников мероприятия и отметил высокую значимость наступающего года Огненной Лошади для развития двусторонних связей
Лошадь - это не просто символ наступающего года, но олицетворение мощи, силы и успеха!" - подчеркнул исполняющий обязанности Генерального консула.
Он адресовал участникам мероприятия пожелания успешного достижения поставленных целей и стабильного движения вперед.
Особое внимание в программе было уделено работе с пассажирами. Организаторы мероприятия подготовили для всех гостей и путешественников специальные новогодние подарки. По древней традиции, каждому участнику индивидуально подписывали каллиграфический иероглиф с пожеланиями. При этом представители китайских авиалиний лично вышли в зал, чтобы эффектно поздравить пассажиров с наступающим праздником, создавая атмосферу гостеприимства непосредственно перед вылетом.
Символичным моментом праздника стало чествование экипажа авиакомпании Loong Air, чей вылет совпал с временем проведения мероприятия. Глава китайской дипмиссии лично поздравил авиаторов, вручив им сувениры. Таким образом, сотрудники авиалиний приняли непосредственное участие в торжествах перед началом выполнения международного рейса.
Официальная позиция сторон по развитию сотрудничества была ранее озвучена спикерами в ходе встреч с общественностью. В частности, на праздновании в "Культурном центре Сиань" в Алматы 6 февраля господин Люй И подчеркнул, что взаимный безвизовый режим стал катализатором "нового этапа золотого века" в отношениях между Казахстаном и Китаем.
В свою очередь, президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе ранее неоднократно заявлял, что развитие инфраструктуры терминала Т2 направлено на создание максимально комфортных условий для транзитных пассажиров, что особенно актуально в пиковые периоды, такие как Чуньцзе.
Напомним, в 2026 году китайский Новый год - год Огненной Лошади, официально наступает 17 февраля. Администрация аэропорта предупреждает о возможном увеличении нагрузки на международные рейсы и рекомендует прибывать на регистрацию заблаговременно. Китайский визовый центр в Алматы будет закрыт на праздничные каникулы с 16 по 23 февраля включительно.
13.02.2026, 19:30 257026
"Нацфонд - детям": свыше $35 млн использовали юные казахстанцы на жилье и образование
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше $35 млн, начисленных в рамках программы "Нацфонд - детям", использовали юные казахстанцы на жилье и образование, сообщает Единый накопительный пенсионный фонд.
С 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 февраля 2026 года исполнено 223 785 заявлений на общую сумму $35,20 млн", - говорится в сообщении.
В частности, из них:
- для улучшения жилищных условий исполнено 139 759 заявлений на сумму более $22,09 млн;
- для оплаты образования - 84 026 заявлений на сумму $13,11 млн.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми - гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
Ранее в Национальном банке Казахстана рассказали, сколько денег начистили юным казахстанцам в рамках программы "Нацфонд - детям".
13.02.2026, 17:30 231001
В Минобороны напомнили казахстанцам о незаконности услуг по освобождению от армии
Фото: gov.kz
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Республики Казахстан напомнили гражданам страны о незаконности услуг по "освобождению от армии", передает корреспондент агентства.
Решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Республики Казахстан. Юридические консультации по вопросам призыва являются законными. Вместе с тем подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные незаконные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников", - заявили в министерстве.
Ведомство призывает граждан не участвовать в сомнительных схемах и не поддаваться на уловки так называемых помощников военкоматов.
Министерство обороны призывает граждан пользоваться исключительно законными механизмами реализации своих прав", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане свыше 850 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году.
