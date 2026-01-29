哈萨克斯坦将扩大社会性蔬菜和玉米种植面积

Фото: gov.kz

哈萨克斯坦外交部发布消息称，哈外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与到访阿斯塔纳进行正式访问的以色列外交部长吉迪恩·萨阿举行会谈。





外交部消息称："会谈期间，双方讨论了政治对话、贸易经济和投资联系的现状与发展前景、旅游领域的合作，以及在科学、教育和医疗保健领域的经验交流。特别关注了技术转让以及扩大两国主管部门和商界间务实合作的问题。"





此外，访问期间还举行了两国外交部门的第十二轮政治磋商，讨论了国际和地区议程问题，包括旨在促进中东和平解决和建立信任的倡议。在此背景下，双方就哈萨克斯坦参与加沙和平委员会活动以及在《亚伯拉罕协议》框架下的合作交换了意见。





科舍尔巴耶夫在与以色列同事会晤时强调："自1992年4月建交以来，我们在相互尊重和信任的基础上建立了全方位的互动，在政治、经济和文化合作方面取得了显著进展。您此次对阿斯塔纳的访问，证实了我们共同致力于将伙伴关系提升到新水平的意愿。"





哈外交部长还指出，两国元首在激活双边对话方面发挥着重要作用，这是当前双边合作阶段的典型特征。





此外，他指出，扩大贸易、投资和技术合作潜力巨大，双方对实施高附加值的联合项目感兴趣，涉及领域包括：农业技术和食品工业；医疗保健、制药和医疗技术；基础设施和物流；能源效率和可再生能源。





哈外交部长表示，根据联合国在线服务指数和世界银行GovTech成熟度指数，哈萨克斯坦是全球数字技术领域的领先者之一，并邀请以色列公司积极开展联合互动。





以色列外长则确认了准备在双方共同感兴趣的所有领域扩大合作，并强调了加强双边经济和文化人文联系的重要性。





外交部补充道："第十二轮政治磋商结束后，双方签署了外交人才培养和公共外交领域的合作备忘录，以及关于有意签署哈以两国政府间互免持普通护照人员签证协议以发展旅游交流的谅解备忘录。"





访问期间还举办了两国商界代表参加的商业论坛，期间举行了B2B和B2G形式的会议。双方讨论了在高科技农业、水资源管理和数字技术等优先领域实施联合项目的前景。