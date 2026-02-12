10.02.2026, 12:03 6931
哈萨克斯坦电力短缺问题依然严峻
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦总理奥尔扎斯·别克捷诺夫在总统主持的政府扩大会议上表示，尽管去年电力短缺减少了29%，但哈萨克斯坦的能源短缺问题仍然存在。
他指出，用电高峰时段的电力短缺依然存在，需要通过进口来弥补。
去年，电力短缺量虽然下降了29%，但缺口仍然显著。
别克捷诺夫表示，为实现能源主权战略并应对日益增长的电力短缺，政府根据总统指示，正在开展综合工作，计划到2035年前新增超过26吉瓦的发电装机容量，其中发展核电和"清洁"煤电被赋予关键意义。
今年，哈萨克斯坦将新增2.6吉瓦的传统能源和可再生能源发电能力，这将有望在明年第一季度解决电力短缺问题。
别克捷诺夫说："新的关税政策正在为受监管的服务领域恢复公平的市场条件。目前，可预测的关税正再次吸引私人投资进入公用事业领域。例如，去年能源领域吸引了6550亿坚戈的投资，今年预计将吸引约9000亿坚戈。总体而言，到2029年，发电量将增加390亿千瓦时。"
总统：必须改变现状，杜绝延期
哈萨克斯坦总统托卡耶夫在会上表示，为弥补国内电力缺口，哈萨克斯坦被迫每年进口电力。
去年进口电力达37亿千瓦时。发电设施和电网的高损耗率加剧了局势。过去三年，根据'以投资换电价'计划，能源领域投入了超过1万亿坚戈。其中大部分投资（超过9000亿坚戈）用于维修，只有1400亿坚戈用于新增发电能力。这对于确保能源系统的长期稳定显然是不够的。能源短缺是我国发展道路上的巨大障碍。不考虑这一重要因素制定计划，无异于本末倒置。" 托卡耶夫说。
据他介绍，哈萨克斯坦目前年发电量为1230亿千瓦时。
这对我们国家来说是不够的。根据政府的承诺，到2029年底将新增13.3吉瓦的发电能力，其中5.9吉瓦来自可再生能源。政府还预计，到2027年，经济对电力的所有需求将得到满足，并实现13亿千瓦时的盈余。但这些数字只有在一种条件下才有价值，那就是承诺的义务能够及时履行，计划能够得到资金保障。此外，推迟投产日期似乎已经成为一种习惯。例如，阿拉木图第二和第三热电站的现代化改造完工日期已被多次推迟，工作至今仍在进行。因此，政府必须确保所有计划中的发电能力都能全面投产。不能再有任何延期。" 托卡耶夫强调。
новости по теме
10.02.2026, 23:14 5681
哈萨克斯坦将开通阿斯塔纳至广州新航线
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦民航委员会发布消息称，今年夏季，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司计划开通阿斯塔纳至广州的新航线。
自今年6月2日起，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司计划开通阿斯塔纳至广州的中国新航线。航班将使用空客A321LR型客机执飞，每周两班。
委员会指出："该航线的开通将有助于进一步推动两国经贸、商务及旅游合作。"
10.02.2026, 20:12 6101
哈萨克斯坦大使开展系列会晤推动国际合作发展
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦外交部消息称，哈萨克斯坦外交官在海外开展了一系列会晤，旨在推动国际合作。
里加
在里加举行的"拉脱维亚-哈萨克斯坦"商务会议由拉脱维亚装卸公司协会与拉脱维亚铁路公司联合举办，并得到哈萨克斯坦驻拉脱维亚大使馆的支持。哈驻拉脱维亚大使达乌连·卡里波夫向与会者介绍了哈萨克斯坦作为东西、南北双向关键国际"枢纽"的过境运输潜力持续释放情况。与会者还就先前达成的交通领域协议的实际落实交换了意见，并讨论了实施新联合项目的前景。
华盛顿
哈萨克斯坦驻美国大使玛格詹·伊利亚索夫会见了美洲国家组织秘书长阿尔伯特·拉姆丁。期间，哈方向美方递交了哈萨克斯坦外交部关于大使兼任哈驻美洲国家组织常驻观察员的全权证书副本。双方讨论了与组织合作的现状与发展前景，以及国际和地区议程上的热点问题。
曼谷
哈萨克斯坦驻联合国亚洲及太平洋经济社会委员会常驻代表玛尔古兰·巴伊穆汉会见了联合国亚太经社会负责伙伴关系与协调的副执行秘书肖姆比·夏普。双方探讨了哈萨克斯坦与联合国亚太经社会合作的现状，并就进一步加强与亚太地区最具影响力区域组织之一的伙伴关系交换了意见。
布拉格
在布拉格少数民族之家画廊，捷克及欧洲文化界人士出席了"神秘东方"展览开幕式。展览汇集了在捷克知名的哈萨克斯坦裔画家、医学博士、捷克前人权和少数民族事务部长贾米拉·斯捷赫利科娃的画作，以及她的父亲--哈萨克斯坦著名建筑师和物质文化研究者阿尔马斯·奥尔达巴耶夫的摄影作品。
维也纳
哈萨克斯坦代表团参加了联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会第六十三届会议。会议期间，瓦西里·费先科夫天体物理研究所所长钦吉兹·奥马罗夫介绍了哈萨克斯坦在空间态势感知领域的最新科技成就，并提出了近地空间监测和保障空间活动安全方面的合作前景。
孟买
哈萨克斯坦代表团参加了亚洲最大的国际旅游展览会之一--2026年出境旅游市场展。哈萨克斯坦展馆通过现代设计呈现了该国丰富而和谐的文化遗产，生动展示了民族技艺、文化和特色，有助于巩固其作为中亚主要旅游目的地的地位。
吉达
吉达举办了年度国际慈善节"A Cup for a Good Cause"。哈萨克斯坦驻吉达总领事馆积极协助哈方参与活动，这也是发展与沙特阿拉伯王国文化人文合作的一部分。哈萨克斯坦国家展位引起了节日参与者和嘉宾的浓厚兴趣，他们借此了解了哈萨克斯坦文化、民族传统、生活元素及哈萨克美食特色。形象宣传材料和展览有助于广泛展示哈萨克民族丰富的历史文化遗产。
10.02.2026, 18:10 6521
哈萨克斯坦成立人工智能基金会
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦副总理兼人工智能与数字发展部部长扎斯兰·马迪耶夫在总统出席的政府扩大会议上宣布，已成立人工智能基金会，该基金将由国民银行注资。
部长指出："目前正在制定该基金的融资机制。人工智能基金会将支持最重要的数字项目和教育倡议。"
此外，为发展国有和准国有部门的人工智能，计划与世界级专家建立合作伙伴关系。
他向国家元首汇报说："您已支持与01.AI公司成立合资企业。该合资企业将于3月成立。该组织将成为国家人工智能平台的运营商，并基于该平台开发人工智能体。这种方法将使哈萨克斯坦能够获得创建人工智能体的先进技术，从而显著提高管理决策的效率和速度。"
10.02.2026, 16:08 6801
哈萨克斯坦外长与土耳其大使探讨双边合作前景
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦共和国外交部长叶尔梅克·科舍尔巴耶夫与土耳其共和国大使穆斯塔法·卡普贾举行了会谈。据哈萨克斯坦外交部消息，双方讨论了哈土两国在政治、经贸、投资以及文化人文领域合作的现状与发展前景。
双方特别关注旨在全面加强两国间"扩大的战略伙伴关系"的已达成协议的落实情况，并就即将举行的高级别和最高级别访问的筹备工作交换了意见。
会谈双方还探讨了组织哈土政府间经济委员会第十四次会议的相关事宜，强调了加强经贸、投资及交通物流领域务实合作与落实联合项目的重要性。
在确认哈萨克斯坦与土耳其之间友好关系处于高水平的同时，双方表达了在突厥国家组织框架内继续保持紧密合作的共同意愿。
10.02.2026, 14:05 6906
托卡耶夫指示采取具体措施降低通胀
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上表示，作为紧急任务，政府必须确保通胀稳定在可接受水平、国家财政平衡以及新投资周期的全面实施。全面数字化和人工智能的应用应超越辅助功能的范畴，成为经济发展的主要连接纽带。
总统强调："将通胀降至合理水平，避免剧烈波动。 高通胀的原因我们很清楚。现在需要解决这个问题，但不能损害国家发展。然而，各方对此意见不一。我责成政府和央行共同制定分步行动计划。所有部门和专家团体都必须参与这项至关重要的工作。我重申：需要紧急扭转不利局面，在三年内采取具体措施降低通胀。 必须确保联合行动计划得到高质量落实。试图通过讨论、制定不必要的路线图来拖延问题，将被视为逃避责任。"
他警告说，"在此类情况下将采取严厉的问责措施。"
托卡耶夫指出："只有那些能带来居民实际收入增长的具体指标，才会被认可为成果。"
10.02.2026, 10:02 6951
哈萨克斯坦新宪法草案中关于俄语地位的表述得到明确
Рассказать друзьям
阿斯塔纳消息：宪法委员会近日举行会议。根据公民、社会组织、学者和法律界人士的建议，哈萨克斯坦新宪法草案已进行修改。
哈萨克斯坦宪法委员会副主席巴克特·努尔穆哈诺夫表示，目前正持续完善宪法草案的哈萨克语及俄语文本，采取措施优化法律条文表述以确保其内容清晰易懂。
据sputnik.kz报道，此次修改涉及新宪法草案第9条第2款（现行宪法为第7条）。该媒体援引努尔穆哈诺夫的话称：“第九条表述已作调整：将‘同等（тең）’改为‘并行（қатар）使用’。”
据悉，该条款原表述为：“在国家机关和地方自治机构中，俄语与哈萨克语同等（наравне）正式使用。”而根据奥热戈夫词典释义，“并行（наряду）”与“同等（наравне）”实为同义词。
宪法委员会副主席同时指出，委员会收到关于在宪法层面确立志愿服务活动的建议。鉴于现行《志愿服务法》的规定及志愿服务对社会发展和环境保护的重要性，该倡议已获支持。
努尔穆哈诺夫表示：“第31条第2款已作补充，规定哈萨克斯坦鼓励自愿社会保险、建立其他形式社会保障、开展志愿服务及慈善活动。”
他补充道，该举措有机补充了新宪法草案的其他条款，特别是序言及基本原则部分，其中包括弘扬负责任、建设性的爱国主义精神，确立勤劳价值观等内容。
此外，努尔穆哈诺夫强调，宪法草案的哈俄双语文本完善工作仍在继续，正通过优化表述确保法律规范内容的清晰性。
与此同时，纳扎尔巴耶夫大学维克托·马利诺夫斯基教授就新宪法草案中关于个人法律地位的第14条提出系统立场，阐明若干根本性的宪法完善建议。
马利诺夫斯基教授强调：“必须在宪法草案第14条第3款中明确无误地规定，哈萨克斯坦公民的权利和义务源于其公民身份，即个人与国家间稳固的政治法律联系。此类宪法修订具有根本性意义，能清晰区分人权与公民权——这已是宪法理论与实践公认的准则。人权具有绝对性、不可剥夺性和普适性，与生俱来且不因国籍、法律地位、居住地等条件改变；作为最高宪法价值，它决定着现行法律的意义、内容与适用。而公民权仅因公民身份产生，体现其作为国家政治共同体成员的特殊法律地位。”
立法与法律信息研究所所长因迪拉·奥巴基罗娃也持相似观点。她指出，宪法草案清晰区分了人权自由与公民权利义务。
奥巴基罗娃表示：“这不仅是形式调整，更关乎内在逻辑。宪法草案明确划分：人权具更广泛属性，公民权则是持哈萨克斯坦护照者的权利。外国公民和无国籍人士的权利并非自动获得，需经库鲁尔泰（国民议会）多数表决通过专门法律予以明确——该法律须清晰界定其权利范围、行使条件以及他人与国家对其承担的义务。”
另一方面，马吉利斯（议会下院）议员阿扎特·佩鲁阿舍夫建议在新宪法中扩展所有制形式的定义。具体提议将第8条第1款修改为：“哈萨克斯坦承认、保障并平等保护一切所有制形式。”
佩鲁阿舍夫强调：“这意味着不仅支持保护国有和私有财产，更涵盖所有可能的形式。这将为广泛调动资源及企业、社会与国家潜力参与经济流通创造条件，从而实现经济多元化并保障国民福祉增长。”
马吉利斯议员穆拉特·阿别诺夫则对宪法草案中关于设立特殊法律制度的条款作出说明。
阿别诺夫表示：“绝不能容许对我国行政乃至领土完整存在丝毫质疑。哈萨克斯坦始终是法律空间统一的单一制国家。阿拉套并非自治区域或特殊领土，这是我们的哈萨克斯坦城市。该市被赋予一定财政自主权，实施商业加速程序以创造就业、吸引投资。所有这些都严格遵循宪法框架，在单一制国家体系内运行。”
政治学家马拉特·希布托夫强调，新宪法草案的每项表述都经历了宪法委员会内部的充分讨论并接受公开社会评议。
希布托夫总结道：“这是一个复杂、时有困难但始终坦诚的过程。现阶段形成的草案凝聚了各领域专家的集体智慧，融合了不同方法、经验与世界观。正因如此，我认为基本法草案已具备提交全民公投的条件。”
马吉利斯议员、退伍军人组织主席巴克特霍贾·伊兹穆罕别托夫指出，新宪法草案纳入了对老年群体至关重要的条款。
伊兹穆罕别托夫表示：“新宪法草案保障每位公民获得最低工资和养老金的权利，以及在年老、患病或残疾时享有社会保障。此外，国家承诺推动发展各类社会支持与慈善形式，为老年人创造更多安全保障。”
对老年群体具有重要意义的另一条款，是宪法层面明确了成年且有劳动能力的子女对无劳动能力父母的赡养义务。该条款旨在加强代际传承与家庭团结。
伊兹穆罕别托夫同时表示，该国退伍军人团体支持已制定的新宪法草案。
哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴尔德·达乌列塔林亦表达了对新宪法草案的支持。他特别关注到在各地区讨论中，民众普遍提及劳动安全与子女未来等议题。
09.02.2026, 21:31 11301
哈萨克斯坦学生申请中国高校的截止日期延长
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
据国际项目中心股份公司消息，哈萨克斯坦共和国公民申请中国高校学习的文件提交截止日期已延长至2026年2月18日。
通知称："文件提交将通过'数字政府'平台（Egov.kz）或亲自前往国际项目中心股份公司进行，截止日期为2026年2月18日（含当日）。该奖学金涵盖以下费用： - 免学费； - 每月生活津贴； - 医疗保险； - 校内住宿。"
同时指出，所有其他费用由奖学金获得者自行承担。
该中心表示："为参与奖学金遴选，申请人须在中国奖学金委员会网站完成在线注册。自2026年起，所有申请中华人民共和国高校本科学位的外国候选人均须参加'中国政府奖学金本科项目入学笔试'。CSCA在线考试注册开放至2026年2月14日12:00（北京时间），考试将于2026年3月15日举行。"
该中心新闻处提醒，中华人民共和国政府为2026-2027学年提供了73个中国政府奖学金名额。该奖学金提供免学费、每月2700元人民币生活津贴、免费校内住宿和综合医疗保险。
09.02.2026, 19:28 11206
总统批准与法国和蒙古的移民及养老金协定
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
据阿科尔达官网消息，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已签署批准哈萨克斯坦与法国、蒙古两国协定的法律文件，旨在加强移民安全并保障公民养老金权益。
与法国的重新接纳协定
哈萨克斯坦与法国政府签署的《关于人员重新接纳的协定》旨在提升应对非法移民的效率，并为遣返违反入境、停留或居住规定的人员确立明确的法律机制。
该文件规定：
- 相互重新接纳本国公民、第三国公民及无国籍人士；
- 主管部门在申请程序、国籍确认、移交条件及过境事宜上的协作；
- 协调移交日期、国家边境口岸以及可能的护送条件；
- 在遵守个人信息保护要求的前提下进行人员转运。
与蒙古的养老金领域合作协定
托卡耶夫总统同时批准了与蒙古签署的《养老金领域合作协定》。该法律旨在规范哈萨克斯坦与蒙古公民的养老金核定与发放程序，并对在对方国家境内获得的工龄进行累计核算。
核心条款包括：
- 协定适用于在一国常住且在另一国有工作经历的公民；
- 按居住国法律规定核定并发放养老金；
- 确定养老金权益时累计计算劳动（保险）工龄；
- 个人信息保护及主管部门协作机制。
（注：译文在保持官方文书严谨性的基础上，对部分长句进行符合中文新闻语体的拆分重组，关键术语如"реадмиссия"采用国际通行译法"重新接纳"，"страховой стаж"译为"保险工龄"以体现社保体系特性。）
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.02.2026, 09:15Эпидситуацию по кори рассмотрели в правительстве 12.02.2026, 09:3210356Опубликован текст проекта новой Конституции 12.02.2026, 10:407101Сенат ратифицировал договор с Кыргызстаном об аренде земельных участков на Иссык-Куле 12.02.2026, 10:525751Парламент ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Монголией 12.02.2026, 10:584996В Алматы снесли очередное историческое здание 05.02.2026, 10:34417086В 2027 году Казахстан полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии 05.02.2026, 11:53416331Уголь в Казахстане подорожал на 9% за год 07.02.2026, 15:08342396Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе339826Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 11:46214006Президент высказался о налоговой реформе в Казахстане 02.02.2026, 17:39745016В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54672961В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56672541Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58672111В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00671691Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?