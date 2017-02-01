6 февраля в Астане пройдет встреча по сирийскому вопросу с участием ООН

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
1 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 55
Все области
Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

6 февраля в Астане пройдет встреча по сирийскому вопросу с участием ООН01.02.2017
  • Фото: www.voxpopuli.kz
Политика  09:16

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Переговоры по Сирии в Астане дали хорошие результаты, сообщил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

В качестве положительных моментов он отметил участие во встрече в Астане 13 оппозиционных группировок и создание механизма, цель которого - закрепить режим прекращения огня. Причем гарантами эффективного функционирования этого механизма стали Россия, Турция и Иран. По словам спецпосланника, 6 февраля в Астане с участием ООН пройдет техническая встреча, касающаяся работы нового механизма, передает Kazakhstan Today.

В беседе с журналистами после брифинга в Совете безопасности ООН де Мистура сказал, что предложил Совету перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 на 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля.

"Во-первых, мы хотим дать время для того, чтобы инициатива, выдвинутая в Астане, была реализована и режим прекращения огня приобрел стабильный характер. Во-вторых, мы хотим дать возможность правительственной делегации серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям. Оппозиция получит шанс, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию, выработать единую позицию, с которой она придет на переговоры", - пояснил посланник ООН.

Он добавил, что в том случае, если оппозиция не сформирует единую делегацию, он воспользуется данным ему правом самому отобрать участников переговоров из числа вооруженных групп.

Отвечая на вопрос о повестке будущих переговоров, де Мистура выделил три пункта: государственное управление, конституция и выборы, информирует Центр новостей ООН.


Напомним, 23-24 января текущего года в Астане состоялись переговоры по сирийскому урегулированию. В МИД РК отметили, что "данные переговоры стали возможными благодаря усилиям стран-гарантов: России, Турции и Ирана - с участием ООН и США".
Просмотров: 3753
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
01.02.2017   15:30
Депутаты мажилиса одобрили ряд законопроектов
01.02.2017   15:12
Назарбаева встретилась с послами Японии, Италии и Германии
01.02.2017   13:03
Помощник Генсека ООН прокомментировал проект реформы перераспределения полномочий власти в Казахстане
01.02.2017   09:16
Фото: www.voxpopuli.kz
6 февраля в Астане пройдет встреча по сирийскому вопросу с участием ООН
31.01.2017   20:02
Фото: http://ortcom.kz/
Депутаты парламента рассказали о реализации обозначенных в послании президента приоритетах
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика