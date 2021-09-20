НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах в России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Граждане Российской Федерации могут проголосовать в пяти городах:

Нур-Султан, Российский центр науки и культуры, улица Кенесары, 39 (для жителей Нур-Султана, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей), телефон: 8 (7172) 32-05-15, 8(7172) 44-08-05;

Алматы, Генеральное консульство России в Алматы, улица Джандосова, 4; телефон: 8 (727) 274-61-22;

Приозерск, Дом офицеров, улица Кисунько, дом 1/2; телефон: 8 (71039) 5-21-44;

Уральск, Генконсульство России в Уральске, улица Мухита, дом 78; телефон: 8 (705) 847-78-61;

Усть-Каменогорск, Генконсульство России в Усть-Каменогорске, улица Орджоникидзе, дом 2; телефон: 8 (7232) 26-29-59.

Голосование в Казахстане будет проходить в воскресенье, 19 сентября, с 08.00 до 20.00 по местному времени. При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации, внутренний или заграничный. К участию в выборах допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет.

Как сообщает Telegram-канал "Русский дом в Нур-Султане", с утра в столице проголосовал Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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