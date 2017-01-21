Абдрахманов и Лавров подписали План сотрудничества между МИД Казахстана и России на 2017-2018 годы

Москва. 21 января. Kazakhstan Today - 20 января 2017 года министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова посетил Москву с визитом, информирует пресс-служба МИД РК.

Этот визит стал первым для нового главы отечественного внешнеполитического ведомства в двустороннем формате, передает Kazakhstan Today.

Программа визита началась с возложения цветов к памятнику Абаю и Могиле Неизвестного солдата.

Затем К. Абдрахманов прибыл в дом приемов МИД России для переговоров с С. Лавровым, который перед началом переговоров поздравил его с высоким назначением, пожелав успехов.

В свою очередь руководитель казахстанского МИД отметил символичность своего визита, который проходит в канун 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, назвав сотрудничество между Казахстана и России образцовой моделью в двустороннем формате, показательным для современных международных отношений. Он подчеркнул, что тон широкому сотрудничеству между Астаной и Москвой задают лично президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили различные аспекты казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран в многосторонних форматах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

"За годы независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства Казахстана и России играют регулярные встречи и переговоры глав наших двух государств, и нет не одного вопроса, который не находит своего решения", - отметил Абдрахманов.

В контексте начала работы Казахстана в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН с 1 января текущего года, стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках главного политического органа ООН, а также в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

Другими ключевыми темами переговоров стали вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предстоящий в Астане переговорный процесс по Сирии, ситуация в Афганистане и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

По итогам переговоров К. Абдрахманов и С. Лавров подписали План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017-2018 годы.

Подводя итоги визита, К. Абдрахманов отметил, что "в текущем году запланировано множество встреч между лидерами наших двух стран и поэтому совместной работы с российской стороной будет предостаточно".

"Уверен, что итоги сегодняшней встречи послужат развитию дальнейшего сотрудничества Казахстана и России по всему комплексу взаимодействия в духе взаимного доверия, партнерства и союзничества, а наши отношения будут оставаться наглядным примером для всех наших партнеров", - подчеркнул казахстанский дипломат.

По итогам переговоров министры приняли участие в пресс-конференции и ответили на вопросы СМИ.

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