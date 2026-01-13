12.01.2026, 14:51 35616
Бельгийский университет Монса заинтересован в наращивании сотрудничества с вузами Казахстана
Брюссель. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с ректором университета Монса (Université de Mons - UMONS) профессором Филиппом Дюбуа. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере высшего образования, академической мобильности и прикладных научных исследований, сообщает пресс-служба МИД РК.
Роман Василенко отметил, что Казахстан формирует открытое академическое пространство и привлекает зарубежные университеты к взаимодействию: сегодня в стране действуют порядка 40 иностранных и совместных университетов и программ двойных дипломов, что создает широкие возможности для международного обмена студентами и учеными.
Казахстан заинтересован в практическом сотрудничестве - от академической мобильности до прикладных исследований и технологического взаимодействия. Мы видим интерес бельгийских студентов и преподавателей и считаем эту динамику перспективной", - подчеркнул Посол.
UMONS уже сотрудничает с казахстанскими вузами по академической мобильности. С февраля 2026 года пять студентов UMONS проведут семестр в КазНУ имени Аль-Фараби, изучая языки, культуру и участвуя в межуниверситетских образовательных программах. Казахстанские студенты, в свою очередь, обучаются в Монсе на факультете языков.
Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с казахстанскими университетами не только в области обменов, но и в сфере науки. UMONS имеет международный опыт исследовательских проектов, и мы видим перспективы расширения таких проектов с Казахстаном", - заявил Дюбуа.
После переговоров казахстанская делегация посетила исследовательский центр Materia Nova, созданный при UMONS и специализирующийся на разработке инновационных материалов, покрытий и полимеров, а также на трансфере технологий в промышленность. Центр объединяет почти 100 научных сотрудников и работает с более чем 300 внешними экспертами, что делает его одним из крупных исследовательских игроков в области материаловедения в Европе.
По итогам стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере академической мобильности и прикладных исследований, а также обсудили возможность визита руководства UMONS в Казахстан для проведения предметных встреч с университетами и научными центрами.
UMONS - один из ведущих научно-ориентированных университетов Бельгии, где обучаются около 12 000 студентов, представлены международные программы и осуществляется активная научная деятельность с партнерами из более 50 стран мира. По критериям международных публикаций и сотрудничества университет входит в мировые академические рейтинги и признан за качество научного цитирования и совместных исследований.
