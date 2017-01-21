Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Делегация Исламской Республики Иран прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Казахстане.

Сегодня для участия в переговорах по сирийскому кризису в Астане, в Казахстан прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел по арабским и африканским странам Хусейном Джабери Ансари, передает Kazakhstan Today.





"Перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции, прибывшими для участия в данных переговорах. Цель консультаций между тремя странами - создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане", - информирует посольство.





Напомним: переговоры по Сирийскому вопросу пройдут 23 и 24 января. Наблюдателями выступят Россия, Турция и Иран.

"Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму и проведение сирийско-сирийского диалога между представителями сирийского правительства и оппозиции для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису", - подчеркнули в посольстве.

Просмотров: 1540