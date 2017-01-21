Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 января 2017
  • 18
  • :
  • 44
Все области
Переменная облачность
днем 10º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии21.01.2017
Политика  15:42

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Делегация Исламской Республики Иран прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии, сообщает пресс-служба посольства Ирана в Казахстане.

Сегодня для участия в переговорах по сирийскому кризису в Астане, в Казахстан прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел по арабским и африканским странам Хусейном Джабери Ансари, передает Kazakhstan Today.



"Перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции, прибывшими для участия в данных переговорах. Цель консультаций между тремя странами - создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане", - информирует посольство.



Напомним: переговоры по Сирийскому вопросу пройдут 23 и 24 января. Наблюдателями выступят Россия, Турция и Иран.

"Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму и проведение сирийско-сирийского диалога между представителями сирийского правительства и оппозиции для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису", - подчеркнули в посольстве.

Просмотров: 1540
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
21.01.2017   15:42
Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии
21.01.2017   14:15
Абдрахманов и Лавров подписали План сотрудничества между МИД Казахстана и России на 2017-2018 годы
21.01.2017   10:44
Дональд Трамп официально стал президентом США
20.01.2017   20:10
Фото: http://kokshetau.asia/
Глава МИД Казахстана рассказал о подготовке Астанинской встречи по Сирии
20.01.2017   10:57
Фото: www.kp.ru
Страны ЕАЭС переходят на единую систему транспортного контроля
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика