Делегация из 16 американских компаний прибыла в Астану во главе с министром торговли США

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Делегация из 16 американских компаний прибыла в Астану во главе с министром торговли США24.10.2018
Политика  14:45

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.


Глава государства отметил, что визит министра торговли является важным свидетельством заинтересованности США в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей. Президент Казахстана подчеркнул результаты проведенных переговоров на высшем уровне в ходе его официального визита в США в январе текущего года.


"Во время состоявшейся встречи мы достигли взаимопонимания с президентом Дональдом Трампом. Казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного партнерства, о чем было подписано соответствующее заявление. В рамках своего официального визита я встретился с большой группой "капитанов бизнеса" США. В ходе совместного бизнес-форума было подписано 27 различных коммерческих документов на сумму $7 млрд. На сегодняшний день объем торговли между нашими странами составляет около $2 млрд. В этом году данный показатель вырос на 30%", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства остановился на истории развития сотрудничества между двумя странами и рассказал о соглашениях, заключенных в первые годы независимости Казахстана.

"После того, как Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл крупнейший в мире ядерный полигон, мы подписали первый договор о сотрудничестве с президентом Джорджем Бушем-старшим. Тогда же компания "Шеврон" выразила намерение работать в нашей стране. История деятельности этой компании наглядно показывает, как можно успешно вести бизнес в Казахстане", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал, что сегодня Казахстан осуществляет многовекторную политику и поддерживает добрые отношения со всеми странами-партнерами.

В свою очередь Уилбур Росс поблагодарил президента Казахстана за встречу и рассказал о своих впечатлениях от посещения Астаны.

"Я первый раз нахожусь в Казахстане. Меня поразила архитектура столицы, которую я видел по дороге из аэропорта. У вас активно разворачивается строительство, и, действительно, динамично растет экономика", - сказал министр торговли США.

У.Росс отметил, что вместе с ним в Астану прибыла делегация из 16 американских компаний, которые намерены развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном.

Министр торговли США передал Нурсултану Назарбаеву слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента США Д.Трампа, а также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между Казахстаном и США.
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