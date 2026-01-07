Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом
Фото: МИД РК, посол Казахстана в Саудовской Аравии на встрече с министром промышленности Королевства Бандаром Аль-Хорайефом
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители МИД и дипломатических миссий Казахстана в ряде стран провели серию рабочих встреч и переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, международной повестки и расширения взаимодействия в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом. В ходе переговоров ключевое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в сфере промышленности и горно-металлургического комплекса, а также обмена опытом и реализации совместных проектов.
В Министерстве финансов Израиля прошла встреча посла Казахстана в Израиле Даулета Ембердиева с сопредседателем Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром Зеэвом Элькиным. Особое внимание было уделено тематике предстоящего заседания Межправительственной комиссии, запланированного в текущем году в Израиле, а также вопросам расширения нормативно-правовой базы между двумя странами.
Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов встретился с министром по коммуникациям Алжирской Народной Демократической Республики Зохейром Буамамой, курирующим вопросы государственной информационной политики, деятельность средств массовой информации и продвижение идеологического вектора страны.
Стороны подробно обсудили перспективные направления сотрудничества и возможный обмен опытом по продвижению позитивного имиджа стран на мировой арене по линии внешнеполитических ведомств, а также между Министерством культуры и информации РК и Министерством коммуникаций АНДР.
Кроме того, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянное представительство Республики Казахстан при ООН провело торжественную церемонию установки флагов новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, избранных на 2026-2027 годы.
Свои национальные флаги перед залом заседаний Совета Безопасности установили постоянные представители Бахрейна, Колумбии, Демократической Республики Конго, Латвии и Либерии, что ознаменовало официальное вступление этих государств в состав Совета.
Также посольство Казахстана в Султанате Оман организовало круглый стол на тему "Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане как модель устойчивого межрелигиозного диалога".