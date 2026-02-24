Дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили ход реформ в Казахстане
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом и обсудили ход реформ в РК, сообщает Министерство иностранных дел страны.
В частности, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски. Стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч президентов и глав МИД двух стран в 2025 году. Также в ходе встречи посол проинформировал министра иностранных дел о предстоящем 15 марта текущего года общенациональном референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана и ознакомил его с ключевыми целями конституционной реформы, подчеркнув ее значимость для казахстанского общества.
Между тем посол Казахстана в Кении, постоянный представитель РК при отделении ООН в Найроби Барлыбай Садыков провел встречу с исполнительным директором межрелигиозного совета Кении Лайнусом Нтигаи, членом руководства организации епископом Джоном Варари и председателем Индуистского совета Кении Суджата Котамраджу. Стороны обсудили практические подходы к предотвращению конфликтов на религиозной почве и продвижению ценностей толерантности в молодежной среде.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Мексике Алмурата Турганбекова с генеральным директором по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибалом Гомесом Толедо. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями и согласовали подходы к реализации плана действий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026 год. Было отмечено поступательное развитие двустороннего диалога и заинтересованность сторон в его дальнейшем углублении.
Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобиром Исламовым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере геологии и недропользования. Отмечена поступательная динамика отраслевого сотрудничества и расширение практической кооперации профильных ведомств.
Тем временем постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди на полях зимней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провел встречу со специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Ангелосом Сиригосом. Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОБСЕ.
Помимо этого заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и посол по особым поручениям МИД РК Бакыт Дюсенбаев прибыли в Кызылорду с делегацией послов Евросоюза во главе с послом ЕС Алешкой Симкич, а также послов Швейцарии, Великобритании и Канады, для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. Основной целью визита является укрепление партнерства, развитие инвестиционного диалога, а также ознакомление с социально-экономическим и туристическим потенциалом Кызылординской области.
Также посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с председателем Независимой избирательной комиссии Иордании Мусой Маайта, обсудив двустороннее сотрудничество, обмен опытом в проведении выборов и участие иорданских наблюдателей в республиканском референдуме по новой Конституции 15 марта. Шалданбай рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, а Маайта подтвердил готовность направить наблюдателей, отметив положительную динамику в диалоге и совместной работе.
Между тем посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмоном Абдурахмонзода, обсудив развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продвижение совместных инвестиционных проектов и расширение товарооборота, который в 2025 году составил $1,19 млрд с потенциалом роста до $2 млрд. Стороны подчеркнули важность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, подготовку дорожной карты до 2030 года и выразили готовность к дальнейшему укреплению экономических связей.