30.06.2023, 13:07 69626

Генконсульство США намерено рассказать казахстанским детям об американских ценностях

На работу со способными подростками из ЮКО будет выделено до 100 тысяч долларов
Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генконсульство США в Алматы намерено выделить до $100 тысяч на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из некоторых южных регионов Казахстана.

Инициатива будет направлена на развитие у юных слушателей навыков "критического мышления" и "медиаграмотности", а также на распространение среди них знаний об "американских ценностях", - сообщает RT со ссылкой на описание гранта.


В нем говорится, что цель программы - содействовать социально-экономическому развитию Казахстана за счет повышения уровня владения английским языком и развития навыков критического мышления у молодежи страны, находящейся в экономически неблагополучной ситуации, из сельских и пригородных школ, предоставляющих среднее образование.

Программа рассчитана минимум на 360 часов обучения для подростков в возрасте от 13 до 15 лет из школ Тараза, Талгара и Сайрама. По мнению разработчиков, они должны быть "способными учениками с начальным уровнем владения английским".

В число прочих целей проекта, как отмечается в гранте, входят повышение уровня владения школьников английским языком, уровня осведомленности и понимания событий, происходящих в их сообществах, а также уровня понимания американской культуры и ценностей", - пишет сайт.


Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $100 тысяч.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT намерения США провести очередной "образовательный" проект в Казахстане, выразил мнение, что госдеп не просто так выбрал южные регионы центральноазиатской республики.

Это ведь самые густонаселенные регионы страны. Очевидно, что под видом гуманитарных проектов США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи, чтобы воспитать подрастающее поколение в русофобском ключе. В принципе, США через различного рода неправительственные организации многие годы работают с лидерами общественного мнения в молодежной среде постсоветских государств. Результат этой работы мы видим в том числе на примере Украины и Прибалтики, где фактически на государственном уровне победила русофобия и антироссийская риторика", - объяснил он.


По словам Мезюхо, сегодня США направляют особое внимание на Казахстан еще и в свете того, что после начала СВО и введения западных санкций против Москвы республика во многом увеличила экспорт продукции и услуг в Россию.

Конечно, стратегически США хотели бы, чтобы Россия и Казахстан находились в конфликтных отношениях... Разногласия в отношениях сторон были бы выгодны Вашингтону", - резюмировал собеседник RT.


Ранее сообщалось о намерении американского Национального демократического института (NDI) провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства "противостоять злонамеренному влиянию".

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединенных Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

Напомним, ранее некоторые казахстанцы выразили возмущение сотрудничеством Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева из-за продвижения американским вузом ЛГБТ-ценностей.

Замдиректора Университета Аризоны Лизл Фолкс в ответ на это заявила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам, и развитие научного потенциала казахстанского университета. При этом она отметила, что воспитательная работа со студентами - зона ответственности казахстанской стороны.
 
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Теги:СШАОбразованиеКазахстан

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19.07.2023, 21:18 18951

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообащет пресс-служба Акорды.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

Ранее президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта.
 
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Теги:ТокаевРахмонвстреча
19.07.2023, 20:33 19531

Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах
Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.
 
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Теги:ТокаеввстречаКувейт
14.07.2023, 21:33 42601

Казахстанская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога
Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.

На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.

Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.

Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.


Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.
 
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Теги:СШАМИДВизит
14.07.2023, 13:13 45376

Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев  

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане
Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.

Акорда

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.


Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.

Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.


Акорда

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".


Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.

В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.
 
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Теги:ТокаевООНБезопасность
13.07.2023, 20:38 50551

Президент Казахстана провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов

Разговор состоялся по инициативе нидерландской стороны
Президент Казахстана провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов
Фото: Акорда
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.

В рамках обсуждения международной повестки глава государства отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.

Отметим, что Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26 процентов, ее объем приблизился к 6 млрд долларов.
 
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Теги:НидерландыКазахстан
13.07.2023, 09:20 54001

Президент Беларуси подписал закон о присоединении к договорам в рамках ШОС

Закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена ШОС присоединиться" к ряду договоров
Минск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к международным договорам в рамках ШОС, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Документ 30 июня был принят обеими палатами белорусского парламента, сообщает РИА Новости.

В частности, закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества присоединиться" к ряду договоров, подписанных странами - участницами организации.

В частности, речь идет о Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 15 июня 2006 года, о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в Шанхае 15 июня 2001 года, с поправкой от 5 сентября 2003 года, а также о соглашении между государствами - членами ШОС о региональной антитеррористической структуре, подписанном в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 16 августа 2007 года.

Всего данным законом Беларусь присоединяется к 22 договорам в рамках ШОС, включая поправки к ним.

Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в международных договорах… а также иные меры по их реализации", - говорится в законе.


Ранее замглавы МИД республики Юрий Амбразевич говорил в парламенте, что закон, которым предусматривается консолидация внутригосударственных процедур в отношении 22 договоров в рамках ШОС с семью поправками к ним, необходим для ускорения процедуры присоединения Республики Беларусь к организации и должен продемонстрировать партнерам реальную возможность оформить членство республики в кратчайшие сроки при наличии соответствующей политической воли.

В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Республики Беларусь, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

Напомним, в июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Индии к Казахстану.

Ранее сообщалось, что Иран стал официальным членом ШОС.
 
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Теги:ЗаконПодписаниеШОСБеларусь
12.07.2023, 11:52 58076

Китай выступил против экспансии НАТО на востоке

КНР в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - НАТО заявило о вызовах своим ценностям из-за политики и амбиций Китая. Тот ответил, что будет защищать свои интересы и суверенитет и выступает против экспансии альянса в Азию.

Китай в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе, говорится в заявлении дипмиссии КНР при Евросоюзе, сообщает rbc.ru.

Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - указали в диппредставительстве.


Там также выразили беспокойство из-за действий блока "в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности". По мнению китайской стороны, НАТО "не задумывается о своей собственной ответственности", усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.

НАТО в своем коммюнике, выпущенном во время саммита в Вильнюсе 11 июля, заявило, что китайские "амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".

Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности альянса", - подчеркнули в блоке.


Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.



 
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Теги:НАТОрасширениеКитай
10.07.2023, 12:24 64756

Токаев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах

Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества
Токаев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан, сообщает Акорда.

Токаев назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.
 

 

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