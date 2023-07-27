Генконсульство США намерено рассказать казахстанским детям об американских ценностях

На работу со способными подростками из ЮКО будет выделено до 100 тысяч долларов

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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генконсульство США в Алматы намерено выделить до $100 тысяч на программу, которая предполагает взаимодействие со способными подростками из некоторых южных регионов Казахстана.





Инициатива будет направлена на развитие у юных слушателей навыков "критического мышления" и "медиаграмотности", а также на распространение среди них знаний об "американских ценностях", - сообщает RT со ссылкой на описание гранта.





В нем говорится, что цель программы - содействовать социально-экономическому развитию Казахстана за счет повышения уровня владения английским языком и развития навыков критического мышления у молодежи страны, находящейся в экономически неблагополучной ситуации, из сельских и пригородных школ, предоставляющих среднее образование.





Программа рассчитана минимум на 360 часов обучения для подростков в возрасте от 13 до 15 лет из школ Тараза, Талгара и Сайрама. По мнению разработчиков, они должны быть "способными учениками с начальным уровнем владения английским".





В число прочих целей проекта, как отмечается в гранте, входят повышение уровня владения школьников английским языком, уровня осведомленности и понимания событий, происходящих в их сообществах, а также уровня понимания американской культуры и ценностей", - пишет сайт.





Бюджет, который американская сторона готова выделить на реализацию программы, не должен превышать $100 тысяч.





Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT намерения США провести очередной "образовательный" проект в Казахстане, выразил мнение, что госдеп не просто так выбрал южные регионы центральноазиатской республики.





Это ведь самые густонаселенные регионы страны. Очевидно, что под видом гуманитарных проектов США в Казахстане будут продвигать антироссийские идеи, чтобы воспитать подрастающее поколение в русофобском ключе. В принципе, США через различного рода неправительственные организации многие годы работают с лидерами общественного мнения в молодежной среде постсоветских государств. Результат этой работы мы видим в том числе на примере Украины и Прибалтики, где фактически на государственном уровне победила русофобия и антироссийская риторика", - объяснил он.





По словам Мезюхо, сегодня США направляют особое внимание на Казахстан еще и в свете того, что после начала СВО и введения западных санкций против Москвы республика во многом увеличила экспорт продукции и услуг в Россию.





Конечно, стратегически США хотели бы, чтобы Россия и Казахстан находились в конфликтных отношениях... Разногласия в отношениях сторон были бы выгодны Вашингтону", - резюмировал собеседник RT.





Ранее сообщалось о намерении американского Национального демократического института (NDI) провести в Кыргызстане исследование и получить данные о "дезинформации" в стране. Как отмечалось в заявке организации, такой проект мог бы помочь СМИ и гражданскому обществу государства "противостоять злонамеренному влиянию".





По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединенных Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.





Напомним, ранее некоторые казахстанцы выразили возмущение сотрудничеством Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева из-за продвижения американским вузом ЛГБТ-ценностей.



