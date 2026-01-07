06.01.2026, 18:42 22176
Глава МИД Казахстана принял посла Хорватии
Фото: МИД РК
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял Посла Республики Хорватия Рефика Шабановича, сообщили в пресс-службе министерства.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, а также развитие культурных и образовательных взаимодействий", - говорится в сообщении.
В МИД рассказали, что особое внимание было уделено продвижению экономических и инвестиционных проектов, а также расширению сотрудничества в транспортно-логистической сфере, что рассматривается как важный фактор повышения взаимной торговли и деловых связей.
Выражена готовность продолжать тесное взаимодействие в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а также обсужден график двусторонних мероприятий на 2026 год, включая вопросы подготовки визитов на высшем и высоком уровнях. В частности, отмечена важность организации визита премьер-министра Хорватии в Астану, который придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений", - проинформировали в ведомстве.
По итогам встречи дипломаты подтвердили настрой на продолжение предметного диалога и углубление всестороннего взаимодействия между Астаной и Загребом.
06.01.2026, 20:54
Европейские дипломатические представительства в Казахстане выступили против закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аккредитованные в Казахстане европейские и австралийские дипломатические представительства выступили с совместным заявлением по поводу недавно принятых изменений в казахстанском законодательстве "о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в РК.
Мы, нижеподписавшиеся дипломатические представительства, с глубоким беспокойством принимаем к сведению недавние изменения в законодательстве, направленные на "запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". На наш взгляд, эти изменения не соответствуют международным обязательствам Казахстана в области прав человека и создают возможность для произвольной трактовки, что может затронуть основные свободы, в частности, свободу от дискриминации. Кроме того, мы категорически не согласны с аналогией, проведенной в этих изменениях между сексуальной ориентацией и педофилией, последнее из которых во всем мире рассматривается как серьезное уголовное преступление", - говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что эти изменения могут негативно повлиять на международную репутацию республики и подтвердили готовность вступить в конструктивный диалог с властями Казахстана по этому вопросу.
Совместное заявление подписали аккредитованные в Казахстане дипломатические представительства Австралии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Чешской Республики, Королевства Дании, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Ирландии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Португальской Республики, Королевства Испания, Королевства Швеция, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского Союза.
Напомним, что в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
В конце 2025 года Токаев подписал поправки о запрете пропаганды ЛГБТ.
06.01.2026, 12:50
Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом
Фото: МИД РК, посол Казахстана в Саудовской Аравии на встрече с министром промышленности Королевства Бандаром Аль-Хорайефом
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители МИД и дипломатических миссий Казахстана в ряде стран провели серию рабочих встреч и переговоров, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, международной повестки и расширения взаимодействия в различных сферах, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Бандаром Аль-Хорайефом. В ходе переговоров ключевое внимание было уделено вопросам развития взаимодействия в сфере промышленности и горно-металлургического комплекса, а также обмена опытом и реализации совместных проектов.
В Министерстве финансов Израиля прошла встреча посла Казахстана в Израиле Даулета Ембердиева с сопредседателем Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром Зеэвом Элькиным. Особое внимание было уделено тематике предстоящего заседания Межправительственной комиссии, запланированного в текущем году в Израиле, а также вопросам расширения нормативно-правовой базы между двумя странами.
Посол Республики Казахстан в Алжире Ануарбек Ахметов встретился с министром по коммуникациям Алжирской Народной Демократической Республики Зохейром Буамамой, курирующим вопросы государственной информационной политики, деятельность средств массовой информации и продвижение идеологического вектора страны.
Стороны подробно обсудили перспективные направления сотрудничества и возможный обмен опытом по продвижению позитивного имиджа стран на мировой арене по линии внешнеполитических ведомств, а также между Министерством культуры и информации РК и Министерством коммуникаций АНДР.
Кроме того, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянное представительство Республики Казахстан при ООН провело торжественную церемонию установки флагов новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН, избранных на 2026-2027 годы.
Свои национальные флаги перед залом заседаний Совета Безопасности установили постоянные представители Бахрейна, Колумбии, Демократической Республики Конго, Латвии и Либерии, что ознаменовало официальное вступление этих государств в состав Совета.
Также посольство Казахстана в Султанате Оман организовало круглый стол на тему "Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане как модель устойчивого межрелигиозного диалога".
06.01.2026, 11:00
Токаев провел совещание по парламентской реформе
Фото: Акорда
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщила пресс-служба Акорды.
Ерлан Карин проинформировал главу государства о промежуточных результатах деятельности рабочей группы по парламентской реформе.
Со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.
На прошедших заседаниях рабочей группы по парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного парламента и реализации его законодательных функций.
На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.
Госсоветник также доложил президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.
Отметив особую роль реформирования парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.
Напомним, президент Казахстана, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента. В ходе парламентской реформы изменения затронут около 40 статей Основного закона.
02.01.2026, 09:05
Токаев выразил соболезнования президенту Швейцарии
При пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент", - говорится в сообщении.
Напомним, десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
01.01.2026, 16:01
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы
Фото: Акорда
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кубы, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба - Днем победы революции. В телеграмме президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу - благополучия и процветания.
01.01.2026, 08:09
Председательство в органах ЕАЭС переходит к Казахстану
Фото: Акорда
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2026 году переходит к Республике Казахстан.
В прошлом году данную функцию выполняла Беларусь. 28-29 мая в Астане планируется проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Перед нами стоят непростые задачи, которые требуют выверенных решений и скоординированных действий. В следующем году ответственная миссия председателя в органах Евразийского экономического союза перейдет к Республике Казахстан. Мы настроены на дальнейшую совместную работу, которая станет залогом новых достижений и будет способствовать повышению благополучия наших народов", - сообщил президент РК, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Он также отметил, что в следующем году Казахстан в рамках председательства в органах ЕАЭС будет принимать ежегодный Евразийский экономический форум.
На полях форума можно было бы принять совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта на пространстве нашего объединения. В случае согласия комиссия совместно с правительствами наших стран могла бы проработать данный вопрос", - сказал президент.
Президент обозначил основные направления председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза.
31.12.2025, 19:09
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Фото: МИД РК
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подвели итоги уходящего года, отметив поступательное развитие казахско-кыргызских союзнических отношений в духе братства и добрососедства. Министры обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего взаимодействия", - проинформировали в МИД.
Отмечается, что особое внимание было уделено итогам официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Бишкек и 7-го заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана в августе этого года, а также практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Выражена обоюдная готовность всемерно содействовать укреплению политического диалога, а также расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, стороны "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график международных мероприятий на предстоящий год.
Ранее Кошербаев провел телефонный разговор с МИД Узбекистана и Грузии.
31.12.2025, 16:30
В адрес президента Казахстана поступают новогодние поздравления от лидеров зарубежных стран и международных организаций
Главу государства поздравляют лидеры зарубежных стран, руководители международных и региональных организаций, а также представители деловых и общественных кругов
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2026 годом от лидеров зарубежных государств и руководителей международных организаций, сообщили в Акорде.
Главу государства поздравили: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Марокко Мохаммед VI, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Испании Фелипе VI, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Албании Байрам Бегай, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Республики Корея Ли Чже Мён, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Руанды Поль Кагаме, старший министр Сингапура Ли Сянь Лун, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, президент ФИФА Джанни Инфантино, президент международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также другие руководители ряда международных и региональных организаций, бывшие главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, руководители крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.
Ранее Касым-Жомарт Токаев направил обращение к главам государств - членов Евразийского экономического союза.
